SV Hohentengen freut sich aufs Grümpelturnier

Das allseits beliebte Grümpelturnier des SV Hohentengen findet am kommenden Wochenende bereits zum 44. Mal statt. Vom 29. Juni bis 2. Juli wird im Göge-Stadion in Hohentengen wieder gekickt, was das Zeug hält. Beachtliche 105 Mannschaften haben sich bereits zum Turnier angemeldet.

Für alle Kurzentschlossene: Nachmeldungen für den Stammtisch-Cup sind erstmalig noch bis 15 Uhr am Samstag, 30. Juni, möglich. Neben den spannenden Turnieren in fünf verschiedenen Kategorien wird wieder ein vielseitiges Rahmenprogramm geboten. Unter anderem der Tag der Betriebe mit Alleinunterhalter Rainer Hipp, die After Sports Party mit DJ El Nuevo und, im Falle eines WM-Spiels mit deutscher Beteiligung am Montag: Public Viewing im Festzelt.

Außerdem gibt es erstmals in diesem Jahr ein Ball-Speedometer, mit einem Schussgeschwindigkeits-Wettbewerb und Sachpreisen. Der Erlös aus der Teilnahmegebühr wird der SVH-Jugend und den ortsansässigen Kindergärten gespendet werden. Während des gesamten Turniers findet ein Festzeltbetrieb statt. Bei allen Veranstaltungen ist wie immer der Eintritt frei.

Der SV Hohentengen freut sich auf regen Besuch aller Teilnehmer, Fußballfreunde, Interessierte und natürlich Neugierige, die das Geschehen vom Feldrand verfolgen.

Freitag, 29. Juni

18 bis 21 Uhr: Betriebselfmeterschießen,

anschließend Tag der Betriebe mit Alleinunterhalter Rainer

Samstag, 30. Juni

9 bis 18 Uhr: Grümpelturnier-Gruppenspiele

18.30 bis 21 Uhr: Stammtisch-Cup,

anschließend After Sports Party (Ausweiskontrolle an der Bar)

Sonntag, 1. Juli

10.30 bis 12.45 Uhr: Elfmeterschießen der Göge-Vereine mit Sieger-ehrung ab etwa 13 Uhr

ab 11.30 Uhr: Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen,

ab 13.15 Uhr: Fortsetzung Grümpelturnier,

Einlagenspiel Jugendmannschaften

ab 17.50 Uhr: Grümpelturnier Endspiele

circa 19 Uhr: Siegerehrung

Montag, 2. Juli

ab 17 Uhr: Feierabendhock

WM-Live-Übertragung auf Leinwand ( bei deutscher Beteiligung)

AH Blitzturnier

Ausführliche Infos auf der Homepage www.sv-hohentengen.de.