Statistisch nimmt jeder Besucher beim Kreismusikfest drei Kilogramm zu

Ein großartiges Kreismusikfest, verbunden mit dem 200-jährigen Vereinsbestehen, hat der Musikverein Göge-Hohentengen hinter sich gebracht. Ein Kraftakt, der vom Musikverein, von befreundeten Kapellen und Gruppen, von Sponsoren und vor allem von über 850 ehrenamtlichen Helfern gestemmt wurde. Um ihnen für ihr Engagement zu danken hatte sie die Vereinsführung am Freitag in den Hangar der ehemaligen Oberschwabenkaserne eingeladen.

Und auch hier zeigte sich, dass der Musikverein Hohentengen mit seinem Motto „zamma feschda“ auch bei dieser Nachfeier voll ins Schwarze traf. Rund 650 Helfer hatten sich dazu eingefunden und ließen es sich bei Speis und Trank gut gehen, wie es sich Vorsitzender Roland Längle gewünscht hat: „Uns ist es wichtig, Euch einmal für alles zu danken.“

270 Kuchen werden vertilgt

An diesem Abend wurden auch Zahlen, Daten und Fakten vorgestellt. „Das Wichtigste vorab: Wir können müssen nicht draufzahlen.“ Dabei könne es noch dauern, bis auch die letzte Rechnung auf dem Tisch liege. Schon der Festauftakt des Kreismusikfestes im Mai war am Freitagabend mit 3500 Besuchern phänomenal, wenn auch hier kurzzeitig schon mal 125 Dezibel überschritten wurden, so Längle. Am Samstag dann ganz klar das Highlight mit dem ersten Oberschwäbischen Tattoo, wenn auch zum Schluss der Himmel seine Schleusen öffnete. Gänsehaut pur dann auch am Sonntag beim Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael und danach der Gesamtchor mit über 4500 Musikern. 120 Gruppen zogen beim Festumzug durch Hohentengen und fast 5000 Zuschauer erlebten das Spektakel mit.

Insgesamt waren an den vier Tagen über 20 000 Besucher zu Gast, waren 850 Helfer im Einsatz und der Verein verzeichnete 50 730 Klicks auf seiner Homepage. Auch optisch war seit drei Jahren klar, was sich in der Göge musikalisch abspielen wird, denn 1300 T-Shirts und Polos wurden ausgegeben und auch an diesem Abend zum Teil wieder getragen, was Roland Längle besonders freute. Am Fest selbst wurden einige Hektoliter Bier getrunken und auch 270 selbstgebackene Kuchen gespendet. Und wenn man das vertilgte Essen mit den Besuchern gegenüberstelle, „hat jeder bei unserem Fest drei Kilo zugenommen“, so Längle.

„Ich hoff, Ihr Scheerer könnt bei Eurem Kreismusikfest im nächsten Jahr die Donau aufstauen, denn wir hatten einen Wasserverbrauch von 186 000 Litern“, so der Ratschlag an die Freunde aus Scheer, die sich ebenfalls in Hohentengen engagierten. Interessant auch, was an Gedrucktem für das Fest rausging: So informierten 108 484 Flyer, Plakate, Aufkleber und Programme über die Mega-Veranstaltung. Und danach gingen bei der Vorstandschaft 16 000 Fotos und Videos ein, die an diesem Abend in komprimierter Form das Helferfest umrahmten.