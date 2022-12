Stabübergabe bei der Nikolausgilde Hohentengen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit 15 Nikolauspaaren besuchte die Nikolausgilde in diesem Jahr die Kinder mit ihren Familien in der Göge. Eine Freude war es, dass sich nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen so viele Familien angemeldet haben.

Neben den Familien wurden auch die Kindergärten St. Maria in Hohentengen und St. Nikolaus in Völlkofen sowie die Göge-Schule besucht.

Die Nikolausgilde selbst wurde am Nikolausabend ebenfalls von einem Nikolausbesuch überrascht, denn es gab noch etwas zu feiern. Der langjährige Leiter der Nikolausgilde Hohentengen, Edmund Briemle, wurde nach über 50-jähriger Tätigkeit verabschiedet. Er erhielt ein Geschenk und ein persönliches Nikolausgedicht. Zudem wurde er zum Ehren-Nikolaus der Nikolausgilde Hohentengen ernannt. Der Bischofsstab wurde an Alexander Schmid weitergegeben.