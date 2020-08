Sportverein ernennt Maria Kehle zum Ehrenmitglied

Die Hauptversammlung des Sportvereins Hohentengen hat in der vergangenen Woche unter freiem Himmel stattgefunden. 66 Mitglieder hatten sich eingefunden und mit genügend Abstand zueinander auf der Tribüne des Stadions Platz genommen. Der Vorsitzende Artur Kaiser konnte zahlreiche Ehrungen vornehmen, unter denen die herausragendste wohl die Ernennung von Maria Kehle aus der Frauenturnabteilung zum Ehrenmitglied war. Sie gehört dem Verein seit 34 Jahren an und hat die überwiegende Zeit verantwortliche Funktionsstellen wie die der Abteilungskassiererin inne gehabt. Im Verein ist sie als „Mädchen für Alles“ bekannt.

Der Sportverein hat laut Kaiser aktuell 549 Mitglieder in verschiedenen Abteilungen wie der Tischtennisabteilung mit vier Herrenmannschaften und zwei Jugendmannschaften (Leitung Rainer Kern), Frauenturnen mit Fit-Balance, Step-Aerobic, Wassergymnastik, Magic-Light, Funktionelle Gymnastik und Nordric-Walking (Leitung Maria Kehle/Ingrid Nassal, Gudrun Kober, Sylke Birkhofer, Steffi Sauter-Roschak) Freitagsturner (Leitung Walter Braun), Aktivenfußballer (Leitung Clayton Sigle), Jugendfußballabteilung (Leitung Michael Fürst), Seniorenfußballer (Leitung Klaus Irmler, Frank Kehle, Ivo Weihrauch). So sei in den Abteilungen und Sparten ein vielfältiges sportliches sowie auch Freizeitangebot geboten, das zur kulturellen Bereicherung der Gemeinde Hohentengen beiträgt.

Artur Kaiser würdigte zunächst das Gesamtgeschehen im Verein, wobei die Renovierung der Umkleide- und Duschräume im Vordergrund stand. Hier leisteten freiwillige Helfer insgesamt 936 Arbeitsstunden, Karl-Heinz Baumgardt alleine 170 Stunden. Die Kosten beliefen sich auf 79 800 Euro. Die Gemeinde leistete einen Zuschuss von 10 000, vom Württembergischen Landessportbund gab es eine Förderung von 26 000 Euro. Weiterhin wurde das Ausweichspielfeld für 10 000 Euro renoviert. Als kulturellen Beitrag des Vereins im Jahr 2019 kann das Grümpelturnier, ein Ferienlager für Jugendliche, Bewirtung türkischer Hochzeiten, Weihnachtsfeiern und vor allem die zur Verfügungstellung der Sportanlagen für das Kreismusikfest 2019 gesehen werden.

Der stellvertretende Kassierer Klaus Irmler berichtete für den verhinderten Kassierer Joachim Paschen von Ausgaben in Höhe von 165 444 Euro. Die Einnahmen sind geringer, sodass wegen der Baumaßnahmen und Renovierungen ein Defizit von 18 030 Euro vorhanden ist. Kassenprüfer Joachim Bleicher sprach von 1078 Buchungen, welche die Kassierer zu bewältigen hatten, alles sei bestens geführt.

Es folgten die Rechenschaftsberichte der einzelnen Sparten und Abteilungen. Hier war herauszuhören, dass neben der sportlichen Betätigung, die Mithilfe an den Veranstaltungen des Gesamtvereins und das Gesellige wichtige Aspekte darstellen. Die Fußballer mit Trainer Rudolf Soukop konnten wegen der Corona-Pandemie die Runde nicht zu Ende spielen. Zum Rundenabbruch stand die erste Mannschaft in der Bezirksliga mit 43 Punkten auf dem sechten Tabellenplatz. Die zweite Mannschaft spielt in der Kreisliga B, dort befand sie sich zum Abschluss mit zehn Punkten auf dem achten Platz. Ein Highlight für die aktiven Fußballer war der zweite Platz beim Hallenturnier um die Kreismeisterschaft in Mengen mit einer knappen Niederlage gegen den FC Mengen im Endspiel. Mittlerweile dürfen die Fußballer wieder trainieren und haben bereits drei Vorbereitungsspiele hinter sich. Neuzugänge sind Lukas Stützle (SC Pfullendorf) und Christian Lehr (TSV Scheer).

Bürgermeister Rainer lobte das Engagement der Vereinsmitglieder und auch die ungewöhnliche Form der Hauptversammlung, die Vorbild für andere Vereine sein könnte. Die Entlastung des Vorstands fiel einstimmig aus.

Wahlen:

Stellvertretender Vorsitzender: Klaus Schlegel

Zweiter Stellvertretender Vorsitzender: Kadir Kocabas

Kassierer: Joachim Paschen

Beigeordnete: Klaus Irmler, Armin Kieferle

Vereinsausschuss: Manfred Löffler, Peter Lehleiter, Alfons Müller, Andreas Remensperger, Rudi Passinger sen., Alfred Mattheis, Fabian Fürst, Kai Blumer und Niklas Löffler

Ehrungen:

Ernennung zum Ehrenmitglied: Maria Kehle

Jugendleiterehrennadel in Bronze: Timo Nassal

Vereinsehrennadel in Bronze: Clayton Sigle

WFV-Verbandsehrennadel in Bronze: Andreas König

WLSB-Ehrennadel in Bronze: Joachim Paschen

WSJ-Ehrennadel in Silber:

Linda Stehle

20 Jahre Mitgliedschaft: Barbara Hecht, Nadine Reck, Christine Stehmer, Wilfrid Brotzer, Sandra Rehm, Claudia Zenz-Weißfuß, Martin Grauer, Andreas Kessler, Alexander Müller, Michael Rothmund, Michael Unger, Christoph Wedele, Margret Reck, Julia Späth, Matthias Musch, Kai Uwe Scharfenorth, Vera Störk

30 Jahre Mitgliedschaft: Stephan Schlegel, Elisabeth Deppler, Karl-Johannes Deppler, Edgar Tyborski, Elvira Sommerfeld-Fricker, Wilfried Ballarin, Tobias Gräter, Hedwig Kappeler, Klaus Hucker, Sylke Birkhofer, Maria Hagemeister, Tanja Langmesser

40 Jahre Mitgliedschaft: Elmar Musch, Peter Schlegel, Armin Sterk, Johannes Hummel, Meinrad Unger, Helmut Mattheis, Eva Igel

50 Jahre Mitgliedschaft: Ernst Bleicher, Klaus Stuböck, Peter Roux, Fritz Brendle,

60 Jahre Mitgliedschaft: Oskar Deppler, Werner Kretz, Hans Brotzer, Josef Brotzer