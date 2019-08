Spannendes Programm im christlichen Familiencamp

Eine Freizeitgestaltung der etwas anderen Art: In Hohentengen findet zum ersten Mal ein christliches Familiencamp statt. Rund um die Göge-Halle in Hohentengen wurde ein gemütliches Feriendorf mit rund 60 Familien unter dem Motto „Vernetzt“ aufgebaut. Am Donnerstag hieß Pfarrer Jürgen Brummwinkel im Begrüßungsgottesdienst und anschließend Bürgermeister Peter Rainer beim Auftakt im neuen Pausenhof der Schule die Teilnehmer willkommen. Pfarrer Manfred Rehm und Martin Hafner stellten mit ihrem Team ein spannendes und unterhaltsames Programm zusammen.

Am vergangenen Montag wurde mit dem Aufbau für das christliche Familiencamp begonnen. Der große Essplatz für die Mahlzeiten ist vor der Halle. „Und wenn es regnet, können wir in der Halle die Mahlzeiten einnehmen“, sagt Organisator Martin Hafner. Schon zum Auftakt, als die Tische gerade gedeckt werden sollten, prasselte ein heftiger Regen, sodass die erste Mahlzeit in die Göge-Halle verlegt wurde. Der Lagerfeuerplatz ist abends das Herzstück der Freizeit. Es gibt eine Campbar, ein Campcafé, Werkstätten, Zelte für Workshops und sogar einen Swimmingpool.

Die Zelte der Familien stehen auf den Freisportflächen, die Wohnwagen auf dem Parkplatz der Göge-Halle. So entstand ein geräumiges Feriendorf mit Glocke und leuchtendem Kreuz.

Herzlicher Empfang

Zum offiziellen Auftakt versammelten sich alle Familien mit den Kindern im neuen Pausenhof der Schule. Hafner begrüßte alle Familien und vor allem Bürgermeister Rainer. „Es sei ein schönes Zeichen, dass sich der Bürgermeister bei all den vielen Terminen, die er hat, die Zeit für uns nimmt“, sagte Hafner. Schon bei den ersten Gesprächen sei der herzliche Empfang spürbar gewesen. Es gab Applaus.

Zu Beginn gab es einen Sketch, der dem Camp-Motto „Vernetzt“ seine Dimension deutlich machte. Die Mutter ruft per WhatsApp die Familie zum Essen an den Tisch. Der Sohn, die Tochter, der Vater sind alle gerade am Handy, Tablet oder Laptop. Es piepst der Thermomix, der Wäschetrockner, der Ofen. Alles läuft parallel; die Familie nimmt sich kaum mehr wahr. Irgendwann sitzen zwar alle am Tisch, sind aber im Netz gefangen. Und als der Junge nach dem Essen fragt, merkt die Mutter, dass sie komplett vergessen hat, aufzutischen. Über den Tisch ist ein Netz geworfen worden, das alle gefangen hält. „Wer hilft uns aus dem Netz heraus“, ruft der Junge verzweifelt. Da kommt von oben schon Supermann – Pfarrer Rehm – ums Eck geflogen. Es wurde gelacht und begeistert applaudiert. Er hilft der Familie aus dem Netz und ermahnt sie, sich auf dem Sommercamp mit den vielen anderen Familien zu vernetzen, echte Freundschaften zu knüpfen. Er empfiehlt, das Netz auf die rechte Seite zu werfen – wie damals in der Bibel, als Christus den Jüngern, die die ganze Nacht vergeblich auf dem See gefischt hatten, riet, das Netz auf die rechte Seite zu werfen. Da war das Netz plötzlich voll mit großen Fischen. Er lud alle ein, einander die Hand zu geben, ein großes Netz zu bilden und gemeinsam das Vater Unser zu beten. Supermann wünschte eine gute Zeit und schwebte davon: Er müsse noch andere Leute aus dem Netz befreien, rief er den Familien zu.

Bürgermeister Rainer wünschte allen Familien, sich in der Göge wohlzufühlen Er freue sich, dass die Kinder die Spielgeräte und den neuen Pausenhof quasi einweihten. Mit viel Humor bat er Supermann, auch mal bei ihm vorbeizukommen und ihn aus dem digitalen Netz, in dem er als Bürgermeister täglich gefangen ist, zu befreien. Danach – es war schon dunkel geworden – gingen die Jugendlichen zu ihrem Workshop, die Kinder zum Lagerfeuer und die Eltern sah man überall in Gesprächen verbunden.