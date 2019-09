So war der Tag der offenen Tür im Bestattungshaus

Der Tag der offenen Tür des Bestattungshauses Kraft ist am Wochenende auf großes Interesse gestoßen. Viele Besucher besichtigten die Räume, informierten sich über das Thema Bestattung und hörten Experten zu. Die Kinder konnten unterdessen einen Sarg bemalen.

„Ich glaube, mein Grundstück ist zu klein“, scherzte Sascha Kraft, Chef des Bestattungshauses in Enzkofen am Samstagnachmittag. Mit so vielen Besuchern hatte er nicht gerechnet. „Wir sind sehr positiv überrascht“, sagte der Bestattermeister im Namen seines Teams. Dass ein Bestatter überhaupt einen Tag der offenen Tür anbietet, dürfte eher als ein seltenes Ereignis angesehen werden – Sascha Kraft betrat sozusagen Neuland.

Die Leute müssen sehen, was der Tod mit sich bringt. Bestatter Sascha Kraft

Zumindest weiß er von keinem anderen Bestattungsunternehmen in der näheren Region, das Ähnliches schon einmal veranstaltet hätte. Was vielleicht auch daran liegt, dass das Thema Tod und Bestattung für manche Bürger doch unangenehm ist. „Die Leute müssen sehen, was der Tod mit sich bringt“, sagte Sascha Kraft. „Dass das große Geheimnis Tod kein Geheimnis mehr ist. Sondern ein Thema des Lebens, über das man sprechen kann.“

Die Kinder konnten einen Sarg bemalen. Der Sarg soll zum Verkauf angeboten werden, die Einnahmen daraus einer gemeinnützigen Organisation zugute kommen. Birgit Wahlwiener und Birgit Müller betreuten die Aktion. Manche Kinder seien schüchtern und hätten Berührungsängste, andere dagegen würden gleich anfangen, sagte Birgit Wahlwiener.

„Wenn sie mal dran sind am Malen, ist es für sie ein Möbel wie jedes andere“, hat sie beobachtet. Den Tag der offenen Tür finde sie toll, sagt sie. Einer der Besucher war Zimmerer Christian Amann, er hat die Dachdeckarbeiten am Bestattungshaus erledigt. Das Haus insgesamt sei nun sehr gelungen, fand er.

Bestattungsvorsorge regelt das Ende noch zu Lebzeiten

Am Samstag wie auch am Sonntag waren einige Vorträge von Bestatter-Kollegen von Sascha Kraft angesetzt. Ein Thema war etwa die Bestattungsvorsorge, Bestattermeister Christian Allweier aus Frickingen referierte dazu. Mit einer Bestattungsvorsorge kann ein Bürger noch zu Lebzeiten festlegen,wie seine eigene Bestattung gestaltet werden soll.

Diese Bestattungsvorsorge könne sehr allgemein gehalten werden – zum Beispiel nur festlegen, auf welchem Friedhof der Bürger bestattet werden will und ob er eine Erd- oder Feuerbestattung haben möchte, erklärte Allweier. Oder aber, der Bürger regele auch Details, bis hin zu Blumenschmuck und Musikauswahl.

Eine Bestattungsvorsorge hält Allweier für wichtig. „Es macht nicht nur Sinn für Leute über 80 oder schwerkranke Menschen“, sagte er. Er erlebe auch, dass manche nach Abschluss einer Bestattungsvorsorge sehr glücklich seien: Zuvor hätten diese Menschen nämlich schlaflose Nächte gehabt, wegen der Frage „Was wird dann da passieren mit mir?“

Nicht immer sind Hinterbliebene mit Bestattungswunsch einverstanden

Die Bestattungsvorsorge kann auch helfen, dass der eigene Wunsch tatsächlich ausgeführt wird. Allweier berichtete von einer Frau, die gesagt habe, sie wolle für sich selbst eine Erdbestattung, die Kinder aber für ihre Mutter eine Feuerbestattung. „Ist natürlich eine harte Aussage“, bemerkte Allweier. „Aber wir haben das Thema immer wieder“, ergänzte er aus Bestatter-Sicht.

Tatsächlich seien in dem Fall nach dem Tod der Frau die beiden Kinder gekommen und hätten eine Feuerbestattung für die Leiche der Mutter gewollt – der Bestatter verwies dann aber auf die Bestattungsvorsorge. „Es kam bis zum Anwaltsschreiben“, sagte er.