Silofest: Unbekannter schlägt 31-Jährigen ins Gesicht

Nicht unerhebliche Verletzungen hat ein 31-jähriger Mann erlitten, als er in den frühen Morgenstunden am Samstag auf dem Silofest in Ölkhofen von einem bislang unbekannten Mann zusammengeschlagen wurde. Das teilt die Polizei mit.

Zeugen beobachten den Vorfall

Nach Angaben von Zeugen kam es auf dem Festgelände zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, wobei der Tatverdächtige dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht schlug. Daraufhin sackte dieser zusammen und blieb bewusstlos auf dem Boden liegen. Im Anschluss wurde er durch Rettungskräfte versorgt.