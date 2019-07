Silofest: Unbekannte stehlen Strahler, Schilder und Kennzeichen

Beim Silofest in Ölkofen ist es in der Nacht auf Samstag auf dem Festgelände zu mehreren Diebstählen gekommen. Das teilt die Polizei mit. Durch bisher unbekannte Täter wurden an einem von der Feuerwehr aufgestellten Lichtmasten ein LED-Strahler im Wert von etwa 600 Euro sowie zwei Verkehrszeichen und ein Hinweisschild entwendet. Außerdem wurden an drei Fahrzeugen, die auf dem Festgelände geparkt waren, jeweils ein Kennzeichenschild abmontiert und entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Diebstähle beobachtet und sachdienliche Angaben zu Tätern oder zum Verbleib der Gegenstände machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/4820 erbeten.