Sie pflegte den Kapellenplatz wie ihren eigenen Garten

Zu Ehren von Maria, der Königin des Friedens, hat das Gögedorf Bremen am vergangenen Sonntag sein Kapellenfest gefeiert. Die neu renovierte Kapelle gab dazu einen besonderen Rahmen. An fdiesem Tag ist außerdem Maria Stumpp nach mehr als 20 Jahren aus dem Kapellenausschuss geehrt und verabschiedet worden.

In den vergangenen Wochen hat der Innenraum der Kapelle durch Mitarbeiter der Firma Siebenrok-Fürst einen neuen Anstrich erhalten. Jetzt erstrahlt sie in leuchtendem Gelb. Fleißige Hände halfen dabei, die Kapelle auszuräumen, wieder einzuräumen und eine Grundreinigung vorzunehmen.

Pfarrer Brummwinkel feierte, assistiert von Diakon Kern, den Festgottesdienst. In die Mitte seiner Predigt stellte er Maria als Vorbild für die Menschen. Ihr Ja zu ihrer Erwählung zur Mutter Jesu und ihr Glaube gaben ihr die Erfüllung ihres Lebens. „Wenn wir auf sie schauen, brauchen wir keine Angst zu haben“, so Brummwinkel. „Wenn wir wie sie unseren Glauben leben brauchen wir uns auch nicht zu ängstigen.“

Nach der Dankandacht am Nachmittag traf sich die Dorfgemeinschaft im Dorfgemeinschaftshaus zum Gemeindenachmittag. Karl Binder begrüßte als Vorsitzender des Kapellenausschusses die Versammelten und informierte über die Arbeit des Kapellenausschusses. Er berichtete über die vergangene Sitzung, in der ein Generationenwechsel eingeleitet wurde. Sechs junge Leute wurden in den Kapellenausschuss berufen, die im neuen Jahr das religiöse Leben im Dorf gestalten sollen. Wilfried Ballarin gab als Kapellenrechner den Kassenbericht. Er konnte auf Rücklagen verweisen, durch die es möglich war, die Innenrenovation aus eigenen Mitteln zu stemmen.

Beim Gemeindenachmittag wurde Maria Stumpp für ihren besonderen Einsatz für die Kapelle Bremen geehrt und aus dem Kapellenausschuss verabschiedet. Über 20 Jahre war sie im Kapellenausschuss tätig. Zusammen mit ihrem verstorbenen Mann pflegte sie 16 Jahre den Kapellenplatz wie ihren eigenen Garten Daneben versahen beide des Schließdienst an der Kapelle und verteilten die Einladungen für die Veranstaltungen in der Kapelle.

Pfarrer Brummwinkel lobte die gelungene Innenrenovation und dankte für den Einsatz der Dorfbewohner. Bürgermeister Rainer verwies auf die Bedeutung der Arbeit der Kapellenausschüsse für die Gemeinde getreu dem Motto: „Heimat in der Göge“. Im Hinblick auf die derzeitige Weltlage rief er zu Optimismus und Gottvertrauen auf. Das Leben geht weiter trotz Wolken am Himmel.