Schnelles Internet und Wohngebiete stehen im Fokus

Fünf von elf CDU-Gemeinderäten kandidieren erneut für den Gemeinderat Hohentengen. Der CDU-Gemeindeverband Hohentengen-Göge hat sich am Donnerstagabend zur Nominierungs- und Hauptversammlung im Gasthaus Traube getroffen.

Einige CDU-Räte kandidieren nun doch wieder, was den Vorsitzenden Martin Reck freute. „Zu Beginn hat es so ausgesehen dass nur zwei weitermachen“, erläuterte er. Man habe aber doch fünf Gemeinderäte davon überzeugen können, weiterzumachen. Erneut treten Karl Johannes Deppler, Markus Kaufmann, Peter Löffler, Karl-Josef Reck und der Fraktionsvorsitzende Albert Wetzel an. Klaus Burger, Udo Gebhart, Josef Lutz, Giovanni Melillo, Dominic Reck und Peter Schlegel hingegen hören auf. Christian Stöckler ist wegen seines Wegzugs aus der Gemeinde bereits aus dem Gemeinderatsgremium ausgeschieden.

Der Vorsitzende Martin Reck wird selbst auch für den Gemeinderat kandidieren, genauso wie sein Bruder und amtierender Gemeinderat Karl-Josef Reck. Dies sei jetzt möglich weil die Gemeindeordnung entsprechend geändert worden sei, erklärte Martin Reck, der bis 2014 schon einmal Hohentenger Gemeinderat war. Auch vor dem Hintergrund, dass die Kandidatensuche schwierig war und ist, stellte er sich zur Verfügung. Einfach war es nämlich nicht, Kandidaten zu finden.

Korsett ist zu eng

„Ich denke, das ist nicht nur ein Thema der CDU, sondern von allen Fraktionen“, bemerkte er. Die Bereitschaft von Bürgern, sich für etwas zu bekennen, nehme ab. Er erläuterte das anhand eines Beispiels: Es gebe Leute, die gesagt hätten: Sie könnten sich vorstellen, zu kandidieren, aber nicht auf einer CDU-Liste. „Manche fühlen sich da schon zu eng in ein Korsett gezwungen“, überlegte Martin Reck.

Auf der CDU-Liste ist noch Platz. Zwar wurden in der Versammlung am Freitag elf beziehungsweise zwölf Kandidaten nominiert – Kandidat Jonathan Sugg wird erst im März nominiert weil er dann 18 Jahre alt ist –, es dürfen aber noch bis in den März hinein weitere Kandidaten nominiert werden. Bis auf Völlkofen sind alle Ortsteile auf der CDU-Liste vertreten, worüber sich Martin Reck zufrieden zeigte. Er hofft darauf, dass sich auch in Völlkofen noch ein Kandidat findet.

In der Versammlung erläuterte Schriftführer Gabriel Fürst, dass die CDU Hohentengen-Göge aktuell 68 Mitglieder habe. Schatzmeister Markus Kaufmann berichtete von einem vierstelligen Kassenstand, den man angesichts des kommenden Wahlkampfs aber auch gebrauchen könne. Martin Reck ließ das vergangene Jahr Revue passieren und sprach dabei auch das Thema Abstufung an: Im Entwurf für die Fortschreibung des Regionalplans ist vorgesehen, Hohentengen den Status als Kleinzentrum abzuerkennen und es zum sogenannten nicht-zentralen Ort abzustufen.

Bürgermeister Peter Rainer präzisierte den aktuellen Stand: Über die Abstufung sei noch nicht entschieden. Das formale Schreiben des Verbands, dass die Gemeinde Hohentengen Stellung nehmen könne, sei auch noch nicht eingetroffen.

Der Fraktionsvorsitzende Albert Wetzel blickte auf die Gemeinderatsarbeit im vergangenen Jahr zurück und nannte wichtige anstehende Projekte: Beispielsweise Neubau der Schule und Sanierung des Eckenbaus, die Erstellung eines Konzepts für den Friedhof oder das Thema Abstufung der Gemeinde. Bürgermeister Rainer bezeichnete besonders die Themen Schnelles Internet und neue Wohnbaugebiete als besonders wichtig. Er berichtete auch über die Arbeit im Kreistag und kündigte an, erneut dafür zu kandidieren.

Der Landtagsabgeordnete Klaus Burger berichtete ausführlich von der Landespolitik. Besonders freute sich Burger, dass der Kreis Sigmaringen beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum reichlich bedacht wurde. „Sigmaringen hat richtig Geld gekriegt“, bemerkte er auf den Landkreis bezogen. „Wir haben auch richtig gute Anträge gestellt.“

In der Hauptversammlung wurde Thomas Sugg aus Eichen für 25-jährige Mitgliedschaft im Ortsverband der CDU geehrt.

Für die CDU treten an: Christian Bessei (Ölkofen), Udo Endlein (Hohentengen), Karl Johannes Deppler (Enzkofen), Georg Feyrer (Ursendorf), Gabriel Fürst (Günzkofen), Markus Kaufmann (Bremen), Peter Löffler (Ölkofen), Karl-Josef Reck (Hohentengen), Martin Reck (Hohentengen), Stephan Reitemann (Hohentengen), Albert Wetzel (Hohentengen). Im März wird Jonathan Sugg (Eichen) nominiert. Es können noch weitere Kandidaten für die CDU antreten.