Schnapsbrenner Johannes hadert mit den Straßen

Der Kinderball in Völlkofen hat unter dem Motto „Rund um den Bodensee“ stattgefunden. Der Vorsitzende der Völlkofer Narren begrüßte dazu viele Gäste im Saal und heizte gleich mit dem Hätselied die Stimmung an.

Sybille hatte bei einem Preisausschreiben einen Gutschein für den Schönheitschirurgen Mang gewonnen und berichtete von ihren Erlebnissen und dem Beauty-Konzept. Die wunderschönen Crazy Dancers Walli, Melli H, Carina, Karen, Tanja, Dani, Melli K. und Natalie ließen den Saal toben. „Ihr Auftritt war eine Granate und es musste natürlich eine Zugabe her“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Der Völlkofer Schnapsbrenner Johannes, der über die Straßenverhältnisse in Völlköfen sprach und für den Schwerlastverkehr eine Umgehung Bodensee Nord Nord forderte, kam gut an.

Auf den Punkt bringt es dann Johannes sen., der sich als schwäbischer Narr mal richtig über das Geschehen auf dem Rathaus sowie über die Weltpolitik äußert. Der Narrenbaum, der in Hohentengen fehlt und das neue Rathaus, an dem bald länger gebaut wird als der Flughafen in Berlin waren sein Thema. Auch die Schule in Hohentengen bekam ihr Fett ab. Der tradionelle Schleiferkarren von Marianne, Sybille und Maria fand am Strande vom Bodensee statt, hier wurde über das einzelne Dorfgeschehen diskutiert. Das Publikum dankte es mit großem Beifall.

Der Bodenseefisch Jörg klagte sein Leid über die Fangmethoden am See und das er am Schluss doch lieber im Aquarium schwimmen würde, dort ginge es ihm besser. Die Studentin Laura erhoffte sich mit ihrer neuen Erfindung TrinkiPinki 24 mit der Flasche „oben trinken unten pinkeln“ das große Geld. Ihre Mutter Elke sollte es aber an den Mann bringen, leider wurde es kein Verkaufsschlager.

Wie schon im vergangenen Jahr hatten die Narren wieder einen norddeutschen Gastredner, der von seiner Reise aus Niedersachsen nach Völlkofen erzählte. Matthias brachte den Saal schnell hinter sich und die Freude, jetzt ein Schwabe aus Völlkofen zu sein, war groß. Den Höhepunkt des Abend war natürlich der Feuerwehr vorbehalten. Beim Kartenspielen unterhielten sich Markus H. Keegan, Alfons und Erik, dass sie dieses Jahr streiken würden. Als der Kommandant Markus R. die Runde störte, weil Großalarm sei, blieben alle sitzen. Als er aber schrie, dass die Brauerei brenne, war der Streik schlagartig beendet. Geschlagen kamen sie vom Einsatz zurück, lange Gesichter, alle weinten. Wie sich heraus stellte: 1000 Flaschen Bier und keine mehr zu gebrauchen, das war ein großes Dilemma.

Zum Finale kamen alle Narren auf die Bühne und nahmen den Beifall vom Publikum entgegen.