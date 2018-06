Schüsse gelten nur dem Federvieh

Hermann Brendle, der im vergangenen Jahr die ersten zwei Bände seines Heimat- und Geschichtsbuches der Göge herausgebracht hat, arbeitet gerade am dritten Band dieses sehr gut fundierten Werkes. Unter dem Titel: „Kriege und Rebellionen in der Göge“ schreibt er auch über die Zeit vor und nach dem Umsturz. In einem Gespräch gab er der SZ eine Kostprobe aus dem Buch, das im Herbst erscheinen soll. Vieles was er schreibt, hat er in Völlkofen selber erlebt und durch eigene Recherchen und der Befragung von Zeitzeugen wie Ludwig Weiß erfahren.

Die letzten Tage vor dem Kriegsende im Jahr 1945 müssen auch in der Göge dramatisch gewesen sein. Hermann Brendle schreibt: Als am Abend des 20. April die Nachricht kommt, dass die französischen Truppen bereits Balingen eingenommen haben, wird die Konfusion perfekt. Nicht nur bei der Bevölkerung, sondern vor allem unter den einquartierten Truppen. Daher beginnt bereits am Samstag, 21. April, gegen Mittag eine Flucht in beängstigendem Ausmaß durch die Ortschaften der Göge. Alles strebt den Alpen zu, Soldaten und Flüchtlinge jeder Art. Diese kommen zu Fuß, auch barfuß, mit Karren oder Wagen jeder Art, teils von Pferden, teils von Menschen gezogen. Viele sind in einem verzweifelten Zustand, ausgemergelt und durch Übermüdung häufig gezwungen, öfters Halt zu machen.

Inmitten dieses Elendszuges fluten auch während der Nacht und den ganzen Sonntag über Verbände der zurückweichenden deutschen Wehrmacht durch die Ortschaften. Es sind in gänzlicher Auflösung befindliche Einheiten, zu Fuß, hinkend oder auf klapprigen Fahrzeugen mit Holzvergasern, sowie Pferdekarren.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sogar der deutsche Generalmayor Konrad von Alberti, Kommandeur der Kampfgruppe Alberti, seinen Gefechtsstand im Gasthaus „Hirsch“ in Hohentengen aufgeschlagen. Er übernachtet im Haus Weiß gegenüber. Er zieht am Sonntag gleich weiter in Richtung Alpenfestung. Hierauf verlässt auch die in den Dörfern einquartierte Wehrmacht samt den Bautrupps der Organisation Todt kampflos, Hals über Kopf die Göge. Überflüssig erscheinender Ballast, wie Waffen, Munition und Geschütze werden weggeworfen oder stehen gelassen und vorher unbrauchbar gemacht.

Als am Sonntag, 22. April, nachmittags gegen 15 Uhr die Stadt Mengen durch französische Truppen eingenommen wird, herrscht auch in der Göge große Unruhe. Die noch verbliebenen deutschen Truppen werden von der Bevölkerung bestürmt, jegliche Gefechte mit dem Feind zu unterlassen. Ebenso wird die Schließung der Panzersperren abgelehnt. Dagegen wird die kampflose Übergabe der Gemeinden erwogen, wobei Kaufmann Ludwig Weiß als Dolmetscher fungieren soll.

Hakenkreuzfahne wird im Waschkessel verbrannt

Sein Sohn Ludwig, 13 Jahre alt, hatte auch den Ernst der Lage begriffen. Mit dem Beil zertrümmerte er an der schwarzen Anschlagtafel, der „Judentafel“, das Brett mit der Aufschrift „Die Juden sind unser Unglück“ und verbrannte es zusammen mit der Hakenkreuzfahne im Waschkessel. Über den weiteren Fortgang berichten Pfarrer Broß und Oberlehrer Fritz, der damals das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters inne hatte, in ihren Chroniken, die im Buch von Hermann Brendle abgedruckt sind.

Die eigentliche Einnahme der Göge-Dörfer durch französische Truppen erfolgt am Montag, 23. April, im Laufe des Vormittags. Die Vorhut der Truppen kommt mit amerikanischen Jeeps und Panzerspähwagen. Sie durchfahren die Ortschaften mit Maschinenpistolen im Anschlag und hinter Maschinengewehren, um sich zu vergewissern, ob sich dort noch deutsche Truppen aufhalten. Da dies nicht mehr der Fall ist, kommt es auch zu keinen Kampfhandlungen. Die einzelnen Schüsse die fallen, gelten dem freilaufenden Federvieh, wie Hühnern und Enten. Denn deren Fleisch soll für viele ein besonderer Leckerbissen gewesen sein.

In Hohentengen und in den anderen Dörfern der Göge werden französische Ortskommandanturen eingerichtet. Vor den Kommandanturen wird eine Stange aufgestellt und an dieser die Trikolore gehisst, die fortan von der Bevölkerung durch eine entsprechende Haltung zu grüßen ist. Wer den Gruß verweigert, wird mit Kartoffelschälen, stundenlangem Stillstehen oder einem Tritt in den verlängerten Rücken bestraft. Eine weitere Trikolore befand sich beim Eingang zum Flugplatz, an der Straße nach Mengen. Dort wurde sogar durch einen Wachposten besonders auf die Einhaltung der Grußpflicht geachtet.