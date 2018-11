Sänger haben auch die Neue Deutsche Welle in petto

Die Sänger des Liederkranz’ Hohentengen laden für Samstag, 17. November, zu einem Herbstkonzert ein. Es findet um 20 Uhr in die Göge-Halle in Hohnetengen statt. Saalöffnung ist um 19 Uhr, Eintrittskarten gibt es laut Herbert Wetzel, dem Vorsitzenden des Männerchors, ausschließlich an der Abendkasse. Dank des guten vereinsübergreifenden Miteinanders der Gögevereine sorgen die Helfer des Musikvereins Göge-Hohentengen zu Beginn und während der Pause für die Verköstigung der Besucher.

Seit dem Probenwochenende arbeitet Chorleiter Andreas Pfau mit seinen 32 Sängern intensiv am Feinschliff von Klang und Ausdruck. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt er. „Nur so werden wir unseren eigenen Ansprüchen gerecht, denn wir wollen unserem Publikum ein anspruchsvolles Konzert bieten.“ Die guten Beziehungen machen es möglich, dass der Kirchenchor Rast-Bichtlingen und der 35 Männerstimmen umfassende Chor aus Bad Saulgau das Herbstkonzert mit ihren Liedern bereichern.

Die Liederauswahl, die Chorleiter Andreas Pfau mit den beiden Gastchorleitern Volker Nagel (Rast-Bichtlingen), sowie Volker Bals (Bad Saulgau) abgestimmt haben, bietet ein breites Spektrum der Chormusik. Instrumental werden die Sänger von Sabine Hensler sowie Volker Nagel am Klavier begleitet und Patrick Lilienthal sorgt mit dem Schlagzeug für die rhythmische Unterstützung.

Kirchenchor singt „Zauberflöte“

Mit dem von Hans Frank, dem ehemaligen Chorleiter des Liederkranz’, komponierten und getexteten Lied „Wir sind die Sänger aus der Göge“ werden die Sänger ihre Gäste willkommen heißen. Weiter geht es mit herbstlichen Liedern wie „Bunt sind schon die Wälder“ oder „Am Brunnen vor dem Tore“. Während des Konzertes sollen auch die Ehrungen verdienter Sänger stattfinden. Die rund 60 Sänger vom Kirchenchor Rast-Bichtlingen stellen sich mit „Welch ein Geschenk ist ein Lied“ von Reinhard Mey dem Publikum vor. Nach „Wie kann es sein“ und dem „Heil sei Euch Geweihten“ aus Mozarts Zauberflöte beschließt „Der Jäger Abschied“ ihren ersten Gesangsauftritt. „Männer mag man eben“ bringen die Sänger aus Bad Saulgau ihre Melodien zu Gehör. Mit „Muß i denn...“ geht es dann in die Pause.

Der zweite Teil steht ganz im Zeichen der „Neuen Deutschen Wellen“ die ihren Höhepunkt Ende der 1970er- bis Mitte der 1980er-Jahre des letzten Jahrhunderts hatte. Wie „Skandal im Sperrbezirk“ über „Fürstenfeld“ bis hin zu „Major Tom“ reicht die Vielfalt der ausgesuchten Stücke. Beliebte Schlager und Evergreens runden den zweiten Teil von Liederkranz und Kirchenchor ab.

Den Abschluss des diesjährigen Herbstkonzertes werden der Liederkranz aus Hohentengen und Männerchor Bad Saulgau gemeinsam mit „Marina“ und „Ei du Mädchen vom Lande“ bestreiten.