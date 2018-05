Rudolf Stehle nimmt zum 50. Mal am Blutfreitag teil

Alljährlich nimmt die Blutreitergruppe Hohentengen-Göge mit der Musikkapelle Hohentengen an der Wallfahrt zu Pferd in Weingarten teil. Mit 3000 Pferden ist es die größte Reiterprozession nördlich der Alpen. Für die Blutreitergruppe Hohentengen wird es am 11. Mai ein besonderer „Blutfreitag“ werden, da ein Reiterkamerad aus ihren Reihen zum 50. mal teilnehmen wird.

Rudolf Stehle aus dem Teilort Ölkofen ist seit 50 Jahren ohne Unterbrechung in jedem Jahr mit dabei gewesen. Die Verehrung des Heiligen Blutes zu Weingarten wurde ihm vom Elternhaus sozusagen in die Wiege gelegt. Sein Vater Rudolf Stehle senior, der 2017 verstorben ist, war Mitbegründer der Blutreitergruppe Hohentengen-Göge 1954, so war es für Rudolf junior ganz selbstverständlich, Rosse auf seinem landwirtschaftlichen Betrieb zu halten und diese Jahr für Jahr zu den Öschprozessionen in Beuren, Aftholderberg, beim Leonhardiritt in Ölkofen, aber eben besonders nach Weingarten zu führen.

Söhne führen Tradition fort

Diese Tradition ging auch schon an die Söhne Armin und Tobias über, die als Ministranten angefangen haben und nun schon jahrelang ihren Vater begleiten.Selbst der Blumenschmuck, mit dem das Zaumzeug aller Pferde der Blutreitergruppe Hohentengen-Göge am Freitag geschmückt wird, kommt aus dem Hause Stehle.

Weingarten ist Festtag und Wallfahrt in einem. Hörbar im Rosenkranzgebet oder die Lieder in der Prozession mitsingend, aber auch ein herzhaftes Lachen beim Vesper nach dem Umritt, das gehört dazu, das ist Rudolf Stehle. In diesem Jahr werden 32 Reiter aus der Göge, unter der Laufnummer 46 im Klosterhof Aufstellung nehmen und beim Umritt um den Schutz und Segen des Heiligen Blutes zu Weingarten für Haus und Hof bitten. Sicher wird die Blutreiterfamilie auch den Worten des Festpredigers Kardinal Walter Kaspar an Christi Himmelfahrt um 20.30 Uhr in der Basilika Weingarten folgen.