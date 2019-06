Riesenfest schweißt noch mehr zusammen

Es ist gerade mal vier Wochen her, da hat Hohentengen ganz im Zeichen des Feierns gestanden. Der Musikverein Göge-Hohentengen konnte sein 200-jähriges Bestehen als Ausrichter des Kreismusikfestes feiern. Was und wie die Göge sich als Veranstalter präsentierte, war in den Augen vieler Musikfreunde einmalig und wird nicht so schnell zu toppen sein. Drei Jahre Vorbereitungszeit hätten sich mehr als gelohnt und vor allem den Zusammenhalt in der ganzen Göge gestärkt, so der Vorsitzende des Musikvereins, Roland Längle. „Das war unser Anspruch getreu dem Motto ,Zamma feschda’.“

„Es ist alles gigantisch gelaufen“, freut sich auch der Schriftführer des Musikvereins, Alexander Nassal, der mit Längle das ganze Fest noch einmal Revue passieren ließ. Das nutzte der Vorsitzende aber auch dazu, ein großes Dankeschön an Aktive, Helfer und Sponsoren auszusprechen, die es erst möglich machten, so ein Kreismusikfest auf die Beine zu stellen. „Wir wollen damit nicht protzen oder angeben“, sagt Längle, „aber es freut uns, wie das Fest angenommen wurde und wie die Göge und das Umland zusammengehalten haben.“ Zwar sei noch ein Stapel Rechnungen auf seinem Tisch zu begleichen, aber man könne von Vereinsseite aus zufrieden sein, so sein Fazit.

Bei dieser Großveranstaltung habe sich gezeigt, dass eine richtige Struktur bei der Vorbereitung ein wichtiger Baustein für den Erfolg des Festes war. Es wurden drei Projektgruppen gegründet, die wieder mit zehn Arbeitsteams zusammenarbeiteten. Dabei wurden der Festverlauf, der Umzug, Sponsoring, Personalplanung, die Bewirtung und so weiter auf diese Teams übertragen. Am Ende griffen alle Bereiche wie Zahnräder ineinander. So waren über 850 Helferinnen und Helfer im Einsatz und jeder hatte seine Aufgabe zu erledigen, die ihm am besten lag. Dazu kamen Gruppen und Vereine aus der Umgebung, die zusätzlich ihre Hilfe anboten. „Das Erfreulichste dabei war aber, dass an allen Tagen nichts passiert ist und das Kreismusikfest von vielen Zuhörern und Zuschauern genossen wurde“, so Nassal.

Mit dem Jubiläumsabend anlässlich seines 200-jährigen Bestehens legte der Musikverein einen guten Start hin. Man hatte dazu Gäste und Sponsoren eingeladen und feierte einen gelungenen Festauftakt. Dabei wurden auch die neuen schmucken Uniformen für die rund 130 Musiker präsentiert und die Überreichung der Zelterplakette war für den Verein eine schöne Auszeichnung. Um sich aber an die Göge, an das Kreismusikfest 2019 im Kreis Sigmaringen zu erinnern, stand auf musikalischer Seite noch eine weitere Premiere auf dem Programm. „Marcio anno 1819“ hieß der Jubiläumsmarsch, den der Musikverein Göge-Hohentengen in Auftrag gab und unter der Stabführung von Pius Binder uraufführte, sodass er nun auch von anderen Kapellen gespielt werden kann.

Erleichterung dann gleich zu Beginn des ersten Festtags beim Kreismusikfest: Die Fäaschtbänkler spielten im ausverkauften Zelt vor 3500 Besuchern. Die ersten Stirnfalten trieb es dann dem Vorsitzenden Roland Längle bei dem nächsten absoluten Highlight auf die Stirn. Das erste internationale Oberschwaben-Tattoo begann am Samstag Abend im Stadion noch bei strahlendem Sonnenschein. Doch dann zogen Gewitterwolken auf und die Veranstaltung drohte zu platzen. „Von allen Seiten hörte ich gute Ratschläge: von Abbrechen bis Weitermachen“, so der Vorsitzende. „Als dann nur starker Regen die Veranstaltung beeinträchtigte und die Besucher bis zum Schluss durchhielten, fiel mir ein riesiger Stein vom Herzen.“ Es war ein riesiges Musikspektakel, das es in dieser Form noch nie in der Region gegeben hat. Dazu hatte sich noch ein Trompeter-Corps aus den Musikvereinen des Kreises gebildet, wozu er heute noch lobende Worte auf seinem Handy findet, so Längle. „So was habe ich noch nie erlebt“, schrieb etwa ein altgedienter Musiker, der auch an diesem Abend mitwirkte.

Wie viel Zuschauer dann aber am Sonntagnachmittag beim Festzug durch Hohentengen an den Straßen standen, kann er nicht beantworten. Aber sicher haben noch nie so viele bei einem Kreismusikfest den Zug mit über 100 Gruppen, Vereinen und Festwagen verfolgt, wie diesmal in der Göge. Und dann noch die einmalige Stimmung im Zelt, als die Wertungsergebnisse der Kritikspiele veröffentlicht wurden. Auch für die Austragung dieses musikalischen Wettstreits gab es nur Lob und auch die Wertungsrichter attestierten dem Musikverein Göge-Hohentengen eine absolute Meisterleistung in Sachen Organisation.

„Im Nachhinein spürt man einfach, dass der Zusammenhalt unter den Vereinen, mit der Verwaltung und den Ortsteilen durch diese Veranstaltung gestärkt wurde und selbst die Familien haben sich unser Motto verinnerlicht“, freut sich Roland Längle. Durch dieses Kreismusikfest habe man viele Kontakte und Freundschaften mit anderen Kapellen geschlossen, sodass man darauf aufbauen könne. Das nächste große Highlight für den Musikverein Göge-Hohentengen natürlich nun der Auftritt bei einem der bekanntesten Tattoos in Europa, nämlich in Basel. Dann nicht zu vergessen das zweitägige Weinfest und „was wir dann mal machen oder unternehmen, wissen wir noch nicht so genau, aber Ideen haben wir genügend“, so Längle.