Recyclinghof: Weg wird noch nicht gesperrt

Der Feldweg zwischen dem Hohentenger Sportgelände und dem Recyclinghof wird nicht gesperrt, zumindest vorerst nicht. Stattdessen prüft die Gemeinde nun, ob der Weg asphaltiert werden soll. Ein Gewerbetreibender, dessen Betrieb bei dem Feldweg liegt, hatte sich im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am Mittwoch über die hohe Staubbelastung für seinen Betrieb beklagt.

Eigentlich sah der Beschlussvorschlag der Verwaltung vor, den Feldweg namens Schützenweg zu sperren. Dieser verläuft unter anderem an den Tennisplätzen des TC Hohentengen vorbei und führt zu Recyclinghof und Schützenhaus, beides bereits zu Enzkofen gehörend. Zu beiden Örtlichkeiten gibt es aber einen anderen, „offiziellen“ Weg über Enzkofen führend.

In der Gemeinderatssitzung schlug Bürgermeister Peter Rainer nun eine Vertagung vor: Vor der öffentlichen Sitzung habe es eine nicht-öffentliche Vor-Ort-Beratung zusammen mit Gemeinderäten und dem Unternehmer gegeben, erklärte Rainer den Sinneswandel der Verwaltung. Eine Sperrung könne doch ein Problem werden, sagte Rainer jetzt. Auch sei, das habe er nicht gewusst, der Feldweg eine „landwirtschaftliche Achse“.

In einem Schreiben hatte sich der Inhaber eines beim Feldweg ansässigen Gewerbebetriebs an die Verwaltung gewandt. „Das Verkehrsaufkommen, die Größe sowie die Geschwindigkeit der Fahrzeuge hat sich in den letzten Jahren stetig erhöht. Der Schützenweg ist für uns seit langem zu einer enormen Belastung geworden“, heißt es in dem Schreiben. „Bei Durchfahrt der Fahrzeuge werden Staubwolken erzeugt, die zum Teil vier bis fünf Meter hoch über unser Gelände, Haus und Werkstattgebäude ziehen.“ Es gebe massive Probleme: Der Staub ziehe bis in die letzte Ritze. So habe man beispielsweise Schmutz in lackierten Teilen, im Hydrauliköl oder sensiblen Elektrogeräten. In dem Schreiben bittet der Unternehmer um eine abschnittsweise Sperrung des Schützenwegs.

„Am Samstag ist da immer ganz schön Verkehr“, sagte Gemeinderat Klaus Burger (CDU). Eine Sperrung würde da ein Problem ergeben. Auch Ernst Mayer (Freie Wähler) sah das so. „Es ist schon so, dass man den Weg braucht“, sagte er. Albert Wetzel (CDU) hakte nach, ob der Landkreis als Betreiber des Recyclinghofs eventuell eine Erweiterung plane, in dessen Rahmen das Problem man auch lösen könnte. Laut Peter Rainer ist derzeit jedoch nichts geplant: „Da ist aktuell jetzt kein größerer Handlungsbedarf gesehen worden“, berichtete Rainer von einem entsprechenden Gespräch mit dem Landratsamt.

Unterbau muss geprüft werden

Peter Rainer bezifferte die Kosten einer Asphaltierung, die auf einer groben Schätzung der Wegebaugerätegemeinschaft Albrand beruhen würden, auf vermutlich 30 000 bis 42 000 Euro. Allerdings unter der Voraussetzung, dass der Unterbau des Weges tatsächlich in Ordnung ist wie angenommen. Gemeinderat Josef Lutz (CDU) betonte, dass man den Unterbau des Feldweges vor einer Baumaßnahme prüfen sollte. Dass die angedachte Sperrung des Feldwegs bei manchen Bürgern auf Kritik stieß, verdeutlichte Gemeinderat Karl-Josef Reck (CDU): Ein Enzkofer Bürger habe ihn angerufen und gefragt, wer denn auf die Schnapsidee gekommen sei, den Weg zu sperren. Reck selbst sprach sich für eine Asphaltierung aus.

Ein Anlieger des Schützenwegs ist der Tennisclub mit seinen Spielfeldern. Die Tennisspieler würden von einer geringeren Staubbelastung auch profitieren, bemerkte Klaus Burger. Im Gemeinderat wurde diskutiert, inwiefern der Feldweg für Lastwagen gesperrt werden soll, Albert Wetzel wiederum schlug eine Tempo-Begrenzung für alle Fahrzeuge auf 20 oder 30 Stundenkilometer vor. Karl Johannes Deppler (CDU) regte an, dass der Gemeinderat vorab beschließe, auf eine Sperrung des Feldwegs zu verzichten. Das beschloss das Gremium dann jedoch nicht: Auf Vorschlag von Peter Rainer wurde der Tagesordnungspunkt vertagt. Die Kosten einer Asphaltierung sollen jetzt genauer ermittelt werden und die Anlieger gefragt werden, ob sie sich an den Kosten beteiligen wollen. Die klare Absicht sei schon, den Weg nicht zu sperren, ergänzte Rainer.