Rat entscheidet sich für Stela Square

Das Baugebiet Eschle bekommt Straßenlampen vom Typ Stela Square. Das hat der Gemeinderat Hohentengen in seiner Sitzung am Mittwoch entschieden. Zuvor hatte das Gremium im Rahmen eines Ortstermins mehrere Straßenleuchten, wie Straßenlampen in der Fachsprache eigentlich genannt werden, angeschaut.

Die Entscheidung für das Modell Stela Square von der Firma Philips soll laut Beschluss auch für künftige Wohnbaugebiete gelten, um die Anzahl der unterschiedlichen Straßenlampen gering zu halten – es gibt im Gemeindegebiet nämlich verschiedene Lampentypen. Die nun ausgewählte, technisch wirkende Leuchte ist in der Ortsmitte von Hohentengen, also Steige, Schulstraße und Hauptstraße, sowie entlang der Ortsdurchfahrt Eichen angebracht. Diesen Typ gibt es dabei in den beiden Varianten Stela Square und Stela Long.

Frage des Geschmacks

Die Variante Stela Square kostet 420 Euro netto pro Leuchte. Zur Auswahl stand auch die Leuchte Zylk III, wie sie in der Uhlandstraße verbaut ist. Diese hätte 418 Euro netto gekostet. Sie ist optisch als Pilzleuchte gestaltet; schon seit Jahrzehnten werden ähnliche Pilzleuchten in den Wohnbaugebieten der Göge verwendet. Vorteil dieses Lampentyps ist laut Verwaltung eine breite Ausleuchtung mit relativ viel Streulicht. Als nachteilig wird teils angesehen, dass diese Leuchten auch in den rückwärtigen Bereich – beispielsweise in die Schlafzimmer auf Privatgrundstücken – strahlen, was manche Anwohner als störend empfinden. Andere Anwohner wiederum sehen dies wiederum gerade als Vorteil, weil Hof- und Garagenzufahrten mit ausgeleuchtet werden.

Die Gemeinderäte und die Verwaltung schauten sich die Straßenlampen bei der Göge-Halle und in der Uhlandstraße an. „Es ist eine reine Geschmacksfrage“, sagte Bürgermeister Peter Rainer. Gemeinderat Klaus Burger (CDU) fragte nach, wie sich die Lampentypen auf Insekten auswirken. Ortsbaumeister Thomas Kaufmann sieht darin in Zeiten von LEDs aber kein Problem mehr. „Die Temperatur hat die Insekten angezogen“, bemerkte Kaufmann. Doch die LEDs würden ja nicht mehr heiß, sondern nur noch warm. Die Verwaltung schlug den Gemeinderäten das Modell Stela Square vor, einstimmig votierte das Gremium dafür. Wie Thomas Kaufmann erläuterte, würden im Baugebiet Eschle zwölf Leuchten benötigt.

Beim zweiten Teil des Beschlusses, über den getrennt abgestimmt wurde, gab es Gegenstimmen. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, aus Kostengründen und wegen der besseren Haltbarkeit den Lampenkopf auf zwar verzinkten, aber nicht lackierten Masten zu montieren. „Bei einem farbigen Masten sehen Sie sofort Kratzer“, meinte Bürgermeister Peter Rainer. Bei einem verzinkten und nicht lackierten Mast sehe man von Kratzern dagegen fast nichts. Bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung stimmte das Gremium mehrheitlich dem Verwaltungsvorschlag zu. Es werden also verzinkte, aber nicht lackierte Masten verwendet.