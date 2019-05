Räte legen Farbkonzept für Eckenbau fest

Der Gemeinderat hat sich auf dem Hof der Göge-Schule getroffen, um das Farbkonzept für das Eckhaus festzulegen. Architekt Roland Müller stellte die unterschiedlichen Varianten vor. Es setzte sich die Angleichung an den Neubau durch: Der Eckbau verliert einen Teil seiner architektonischen Eigenstellung. Der Gemeinderat kam geschlossen vom Rathaus, wo er bereits nichtöffentlich beraten hatte. Architekt Müller legte die Pläne auf dem Boden aus und stellte mit Farbkarten die Varianten für das neue Farbkonzept vor. Bei allen Varianten bleibe der Putz altweiß wie bisher, die Dachfarbe und die Holzkonstruktion auch.

Bisher ist das Eckhaus durch die plastische Gestaltung und Farbgestaltung der Fassade ein prägnanter Bau. Eine herausragende Konstruktion aus braun lasierten Balken, die das Vordach tragen, rhythmisiert die Fassade. Die Fensterrahmen und der Eingangsbereich sind moosgrün gestrichen, der Fassadenputz altweiß. Die Farben der Fenster und der Holzkonstruktion kontrastieren. Architekt Müller stellte zuerst eine sanfte Variante vor: Das Moosgrün der Fensterrahmen als Gelbgrün aufzuhellen, damit es ein bisschen bunter wird und dem Charakter einer Grundschule besser entspricht. Dieses Gelbgrün würde auch gut zu den Terrakotta-Platten am Eingang passen, erklärte Architekt Müller.

Bezug zwischen Alt- und Neubau

Eine weitere Variante wäre, die Fensterrahmen in Eisenglimmer, eine Art Anthrazit, zu gestalten. Die Füllungen am Eingangsbereich können dann grün-gelb oder lachsorange gestrichen werden, um sich dem Farbkonzept des Neubaus anzupassen. „So entsteht ein Bezug zwischen Alt- und Neubau“, sagte Müller. Bürgermeister Peter Rainer fasste zusammen und erklärte: Die Kernfrage sei nun, grüne Fensterrahmen, die zu den Holzbalken passen oder Fensterrahmen in Eisenglimmer, die sich eher mit dem Neubau verbinden. Dann habe man die Wahl zwischen Grün oder Orange für die Füllungen und Teile an der Fassade. Doch dies werde heute noch nicht festgelegt, diese Entscheidung werde erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen. „Mein Favorit ist ganz klar das Eisenglimmer. Das ist neutral und lässt uns frei für die Farbgestaltung der Füllungen und Eingangsbereiche“, sagte er.

Die Räte debattierten: Ein Argument gegen das Eisenglimmer war, dass dunkle Farben schneller ausbleichen als hellere, und deshalb nicht gewünscht seien. Andere stellten fest, das Orange passe nicht zum Gebäude und auch nicht zu den Terrakotta-Platten des Eingangs. Diese Meinung teilte auch Architekt Müller. Ob beim neuen Farbkonzept die benachbarte Fassade der Gögehalle berücksichtigt worden sei, fragte ein Ratsmitglied. Blau und Türkis gliedern die Fenster. Architekt Müller sagte, dass das Gelbgrün gut zur Göge-Halle passen würde.

Auf der anderen Seite des Gebäudes, wo der Altbau und der Neubau unmittelbar aufeinandertreffen, sind die Fensterrahmen des Neubaus anthrazitfarben. „Eisenglimmer passt besser. Grün würde einen Kontrast bilden“, sagte Bürgermeister Peter Rainer. Dann ging es zum Innenhof, wo beide Gebäude beieinanderstehen. Auch hier plädierte Bürgermeister für Eisenglimmer an den Fensterrahmen. Müller sagte, er würde eher Grün favorisieren.

Das Gremium ging zurück zu den Plänen. Bürgermeister Rainer fasste nochmal die Varianten zusammen und leitete den Beschluss ein. Der Vorschlag der Verwaltung sei lasierte Holzbalken und Eisenglimmer für die Fensterrahmen. Dem stimmten zwölf Räte zu – es gab eine Enthaltung.