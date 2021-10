Pro Wanderung sind anfangs 180 Teilnehmer dabei

Der Heimat-, Brauchtums- und Wanderverein Göge-Gilde feiert am Samstag, 30. Oktober im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung sein 50-jähriges Bestehen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gasthaus Sonne in Hohentengen. Freunde und Mitglieder der Göge-Gilde sind herzlich eingeladen. Es gilt die 3G-Regel.

Wie alles begann

Das Jubiläum ist ein Anlass, in der Vereinsgeschichte zu blättern. Entstanden ist der Verein in einer Zeit großer Umwälzungen, als auch die neun Göge-Gemeinden von der Kreis- und Gemeindereform erschüttert wurden. Damals traf sich eine Handvoll Bürger der Göge und entwickelte eine Idee, die neun Gemeinden kulturell und vereinsmäßig zusammenzuführen.

Das Jahr 1970 begann man als Probejahr. Der Aufruf zu gemeinsamen Wanderungen in und um unsere Göge löste bei der Bevölkerung eine solche Begeisterung aus, dass schon bald feststand, einen Verein zu gründen, der die anfallenden Aufgaben wahrnehmen konnte. Die Teilnehmerzahlen nahmen immer mehr zu und erreichten pro Wanderung über 180 Personen.

Die Vereinsgründung

Am 16. Januar 1971 wurde im Gasthaus zu Traube in Hohentengen die Vereinsgründung vollzogen. Einstimmig wurde von allen Anwesenden beschlossen, den Verein „Göge-Gilde“ zu nennen und ihm die vorgetragene Satzung zu geben. Laut Satzung waren ein Senatspräsident und sechs Senatoren zu wählen. Ignaz Brendle aus Völlkofen wurde zum Senatspräsidenten, Georg Renn aus Hohentengen zum Vizepräsidenten, Ludwig Weiß aus Hohentengen zum Schatzmeister, Claus Motz aus Bremen zum Geschäftsführer, Karl Mahlenbrey aus Enzkofen, Albert Reck aus Ölkofen und Karl Baumgärtner aus Eichen als Senatoren gewählt.

Schon bei der Hauptversammlung 1975 wurde die Satzung geändert und ins Vereinsregister eingetragen. Der Verein wurde nun nicht mehr von dem Senatspräsidenten und den Senatoren geführt, sondern von einem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, einem Schriftführer, einem Kassierer und sechs Beisitzern. Dies entsprach mehr dem Charakter der Göge-Gilde als Verein für Natur- und Landschaftsschutz, Heimat- und Brauchtumspflege als die karnevalistischen Bezeichnungen.

Weitere Aufgaben kommen hinzu

Neben den Wanderungen erwuchs dem Verein eine andere Aufgabe: Die Organisation des gemeinsamen Göge-Fasnachtsumzugs am Fasnachtssonntag seit dem Jahr 1972. Ab dem Jahr 1993 wurde diese Aufgabe dann von den inzwischen erstarkten örtlichen Narrenvereine der Göge im Wechsel übernommen. In besonderem Maße hat sich der damalige Vorsitzende, Ignaz Brendle aus Völlkofen dabei verdient gemacht. Ein weiterer Schwerpunkt wurde mit dem Gilde-Ball am Fasnachtssonntag in der alten Festhalle gesetzt. Einen festen Platz im Vereinsjahr hatte auch seit dem Jahr 1974 die Waldweihnacht im Burren bei der Waldhütte Grall. Höhepunkt im Wanderjahr ist von Anfang an das Wanderwochenende in der Bergwelt des Allgäus, Österreichs oder der Schwäbischen Alb. Mit einer Fotoausstellung in der Göge-Halle und einem Gedenkstein am Gemeindeverbindungsweg nach Mengen wurde das 30-jährige Bestehen gefeiert.

Heimatgeschichte

Auch in der Heimatgeschichte hinterließ die Göge-Gilde ihre Spuren. So wurden Gedichtbände der Heimatdichterin, Maria Stauß und dem Heimatdichter Karl Binder veröffentlicht. Bei der Herausgabe der drei Bände über die Geschichte der Göge von Hermann Brendle fungierte die Göge-Gilde als Herausgeber. Gut angenommen waren auch die heimatgeschichtlichen Wanderungen, bei denen Hermann Bendle die Geschichte von Häusern und Menschen in den Gögedörfern lebendig werden ließ.

Das sind die Sorgen des Vorsitzenden

Große Sorgen macht der Vereinsführung unter ihrem Vorsitzenden Bernhard Bossy die Altersstruktur des Vereins. Es fehlt der Nachwuchs, der das Erbe und die Aufgaben des Vereins als Heimat-, Brauchtums- und Wanderverein weiterführen kann.