Polizei sucht Namen eines gestürzten Radfahrers

Ein bislang nicht identifizierter Radfahrer ist gestern gegen 8.30 Uhr zwischen Hohentengen und Ölkofen mit einem Mountainbike gestürzt. Der etwa 55 bis 60 Jahre alte Mann hat sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen und war nicht ansprechbar. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er in die Oberschwabenklinik nach Ravensburg eingeliefert. Er hatte keinerlei Ausweispapiere dabei. Auch durch die Befragung von Anwohnern und das Vorzeigen von Fotos in der Gemeinde Hohentengen konnte der Mann nicht identifiziert werden. Bisher ging auch keine Vermisstenanzeige bei der Polizei ein. Der Unbekannte hatte an seinem Mountainbike mit einem Gummiband eine Gartenhacke befestigt, die über den Lenker hinausragte. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass er zum Arbeiten auf ein Feld oder zu einem Gartengrundstück fahren wollte. Das schwarze Mountainbike hat eine blaue Gabel und einen breiten Lenker mit Hörnchen. Der Sattel ist auffallend hoch eingestellt. Der Unbekannte hat eine Stirnglatze. Er trug ein grau-weiß-kariertes Hemd und einen Strohhut. Außerdem hatte er eine blaue Stofftasche in Dreiecksform bei sich. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/4820.