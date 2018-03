Plötzlich schmeckt auch Müsli

Da machen die Landfrauen Gisela Wetzel und Maria Schlegel große Augen. Sie hätten nie gedacht, dass die Kinder der Klasse 3a so viel Obst, Gemüse und belegte Brote vertilgen können. „Sogar das Müsli ist weg“, freuen sich die beiden. Sie haben am Mittwoch Eltern, deren Kinder die Göge-Schule in Hohentengen besuchen, dabei geholfen, ein richtig gesundes Frühstück aufzutischen. Mit Erfolg, denn am Ende sind der Gemüseteller und die Obstplatte restlos leer.

Die Idee ist im Elternbeirat entstanden. „Wir hatten von zwei Aktionen noch Geld übrig und haben überlegt, wie alle Schüler davon profitieren können“, erzählt Susanne Petermann-Mayer, die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende. Der „Tag der Schulfrucht“, der in der vergangenen Woche begangen wurde, bot schließlich eine Möglichkeit zur Umsetzung. „Wir wollten allen Kindern der Schule ein gesundes Frühstück servieren und ihnen so Lust auf Obst und Gemüse machen“, sagt sie. „Sich selbst etwas Gesundes und Leckeres zuzubereiten, das gehört für uns auch zu den Alltagskompetenzen, die ein Kind lernen sollte.“

Sechs Eltern holten sich noch Verstärkung bei den Landfrauen, die sich auch für das Thema gesunde Ernährung in der Schule stark machen, und schnippelten erst in der vergangenen Woche für die Erst- und Zweitklässler und am Mittwoch für die Dritt- und Viertklässler. „Eine wirklich tolle Idee“, freut sich auch Schulleiterin Christa Müller. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass ihre Schüler das Obst aus dem Schulfruchtprogramm – das übrigens nur dank der Unterstützung des Unternehmens SHS aus Hohentengen zustande kommt – am liebsten essen, wenn es ihnen bereits geschnitten angeboten wird.“

So ist es auch beim gesunden Frühstück. Erdbeeren und Aprikosenstücke werden schnell in den Mund gesteckt, Melonenscheiben auf Tellern balanciert und Möhren- und Gurkenstreifen mit dem selbstgemachten Kräutersalz vom Ausflug ins Bauernmuseum in Wolfegg be-streut. „Es entsteht auch eine gewisse Gruppendynamik“, findet Petermann-Mayer. „Zuhause würden manche Kinder nie ein Müsli oder eine unbekannte Frucht probieren. Aber weil andere Kinder bestätigen, wie gut es schmeckt, versuchen sie es dann doch.“

Im Großen und Ganzen ist Klassenlehrerin Susanne Müller-Möhle aber auch jetzt schon mit dem mitgebrachten Vesper der Kinder zufrieden. „Die Eltern packen oft Obst und Gemüse ein“, sagt sie. Nur selten komme es vor, dass ein Schüler Limonade mitbringe. „Der wird dann aber gleich von mir ermahnt“, sagt sie.