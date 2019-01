Pfingsten soll der Schulneubau bezogen werden

Der Gewerbeverein und die Gemeinde Hohentengen haben am Montag traditionsgemäß die Unternehmer der Göge zum Gewerbeforum eingeladen. Die Resonanz war groß. Bürgermeister Peter Rainer sprach von einem Anmeldungsrekord. Er nutzte die Gelegenheit und appellierte an die Unternehmer, für den Gemeinderat zu kandidieren. Er habe gehört, dass viele Räte aus dem derzeitigen Gremium für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung stünden. „Es ist wichtig, dass Leute, die die Gemeinde im Blick haben – Unternehmer und Vereinsleute zum Beispiel – sich eine Kandidatur überlegen“, sagte er.

Bürgermeister Rainer blickte auf das Jahr 2018 zurück und natürlich auch voraus. Das Ehoch4-Gelände sei nun tatsächlich an einen Investor verkauft worden, demnächst erfolge der Eintrag in das Grundbuch. Der Verkauf, von dem 2018 gesprochen worden war, sei nicht zustande gekommen. Der neue Investor werde bald sein Konzept vorstellen und die Bürger intensiv in das Vorhaben einbinden, kündigte Rainer an.

Zweites Wahrzeichen für die Göge

Er zählte die fertiggestellten und laufenden Neubauten in der Gemeinde auf: Das neue Bürogebäude der Firma Löffler sei neben der Kirche nun das zweite Wahrzeichen der Göge geworden. Er lobte die architektonische und handwerkliche Meisterleistung. Er lobte auch den Neubau der Firma JBF-Maschinenbau, eine Firma, die sich gut entwickelt habe, Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze schaffe. Die Alte Schule werde derzeit saniert, es entstehen im Erdgeschoss Bankräume und darüber Wohnungen. „Der Investor richtet das Haus sehr schön her“, sagte er. Das Gebäude der Volksbank werde nun Rathaus. An der Fassade werde sich nicht viel Ändern, aber innen. Er hoffe, dass der neue Standort potenzielle Mitarbeiter für die Gemeinde motiviere, sich zu bewerben.

Der Neubau der Grundschule sei leider noch nicht so weit gediehen, wie gedacht. Die Handwerker seien derzeit sehr ausgelastet. Spätestens an Pfingsten werde das neue Gebäude in Betrieb genommen. Anschließend werde der „Eckenbau“ saniert. „Am Ende werden wir dann eine perfekte Schule haben“, so Rainer.

Entwicklungspotenzial bieten die rund 25 alte Gebäude, für die es einen Abbruch-Zuschuss gibt, wenn jemand neu bauen möchte. Mehrere neue Wohnhäuser seien bereits entstanden. Auf der grünen Wiese werde das neue Baugebiet „Eschle“ entstehen. Die Planungen haben sich sehr verzögert, weil die Eigentümer die Grundstücke nicht verkaufen wollten, berichtete der Bürgermeister. Erst als der Preis für das Bauerwartungsland angehoben wurde, konnte die Gemeinde die Flächen kaufen. „Das war ein sehr langer Weg“, sagte Bürgermeister Rainer. Der Gemeinderat werde demnächst über die Kriterien für die Vergabe der Bauplätze beraten. „Wir möchten die Göge-Bewohner bevorzugen“, kündigte er an.

2019 werde die Planung für den Hochwasserschutz in Völlkofen fertiggestellt und Ende Jahr mit den Baumaßnahmen begonnen. Auch die Planung der Ortsdurchfahrt werde vorangetrieben. Außerdem werde das Kreismusikfest in der Göge stattfinden. Rainer appellierte an die Unternehmer, das Fest ideell und finanziell zu unterstützen.

Hans-Dieter Zölpel von der Robin-Akademie sprach beim Gewerbeforum über Erfolgswerkzeuge. Dabei führte er neun wichtige Werkzeuge auf, die zum Erfolg, sprich zu einer guten Balance, in Beruf und Familie führen. Er empfahl den Unternehmern eine ganzheitliche Betrachtung und eine Fokussierung auf einen Punkt. Verzettellung bringe ein Unternehmen in Schieflage. Die zentralen Probleme sollten zuerst gelöst werden und nicht die sekundären, auch wenn das schwieriger sei. Sich ein Alleinstellungsmerkmal zu erarbeiten, sei das Erfolgsprinzip. Wenn man nur Durchschnitt sei, gehe die Konkurrenz über den Preis. Es sei nicht die direkte Gewinnmaximierung anzustreben, wenn dies auch vielfach gelehrt werde. „Bieten Sie Ihren Kunden einen Nutzen an“, empfahl er.

Er machte den Unternehmern bewusst, dass sie viel in die Beziehungen zu den Mitarbeitern investieren sollten. Kontrolle, das sei von gestern: Den Mitarbeitern vertrauen und ihnen die Verantwortung übertragen, motiviere sie zu höheren Leistungen. Und schließlich sollte die Andersartigkeit der Mitarbeiter als Reichtum für das Unternehmen begriffen werden. „Erfolge, die wir allein nicht schaffen, erreichen wir, wenn wir die Andersartigkeit einbeziehen und die Energien bündeln“, erklärte Zölpel.