Pferdekoppel in Hohentengen durch Unbekannte zerstört

Unbekannte haben in der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, in der Birkenstraße an einer Pferdekoppel die elektrische Umzäunung zerstört. Dabei entstand Schaden in Höhe von etwa 380 Euro. Die Unbekannten schnitten auf einer Länge von 70 bis 90 Metern das Elektroband der Umzäunung mit einem Messer durch. Des Weiteren fehlen seither das dazugehörige Weidezaungerät der Marke Alko und eine Autobatterie. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahls. Hinweise werden unter Telefonnummer 07581/482 2 15 entgegengenommen.