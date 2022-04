Passions- und Osterausstellung in der Museumsscheune

Angeregt durch die Bastelbögen der „Tiroler Fastenkrippe“ aus dem Vivat-Verlag, gestaltete Beate Schreiber weitere Szenarien aus dem Leben und Wirken Jesu. Zur Grablegung und Auferstehung machten sich auch drei Frauen der „Dorfer Weihnachtskrippe“ auf den Weg in die Museumsscheune in Hohentengen, die dort, statt des toten Jesu den weggewälzten Stein finden und den Engel, der ihnen die frohe Botschaft der Auferstehung Jesu verkündet.

Neben den Figuren von Inge Pleyer – die sich auch zum „Himmlischen Gastmahl“ einfinden, gibt es passend zur Fasten- und Osterzeit geschnitzte Kreuze von Franz Knoll aus Enzkofen, eine Eiersammlung von Winfried Ballarin aus Bremen, sowie Schnitzereien und Drechselarbeiten von Hermann Schleweck aus Krauchenwies zu sehen.

Die Ausstellung ist geöffnet am Wochenende vom 9. und 10. April, am Ostersonntag und am Ostermontag jeweils von 14 bis 17 Uhr. Unter Telefon 07572 64 10 oder der Mail-Adresse dr.norbert.schreiber@t-online können auch individuelle Termine außerhalb der Öffnungszeiten ausgemacht werden. Die Museumsscheune findet man in Hohentengen im Kirchweg 27 – Nähe Kindergarten. Der Eintritt ist frei.