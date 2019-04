„Partys der Region bleiben in bester Erinnerung“

Nicht im stillen Kämmerlein soll das 200-jährige Bestehen des Musikvereins Göge-Hohentengen gefeiert werden, sondern unter dem Motto „zamma feschda“ wollen es die Musiker vom 17. bis 20. Mai als Veranstalter des Kreismusikfests richtig krachen lassen. Da muss natürlich auch der Freitagabend als Festeröffnung entsprechend ausfallen. Deshalb haben die Musiker die Fäastbänkler verpflichtet, die einen „unvergesslichen Abend“ in Aussicht stellen.

Vier Tage lang wollen die Musiker alles aufbieten, was zu einem zünftigen Geburtstagsfest gehört. „Nichts wollten wir dem Zufall überlassen“, sagt Katharina Rothmund vom Organisationsteam. Ihre Aufgabe bestand im Vorfeld des Fests auch darin, ein Programm zu erstellen, das nicht nur dem Anlass gerecht wird, sondern auch bei Jung und Alt gleichermaßen ankommt. Gerade zur Festeröffnung am Freitag wollte man die Messlatte hoch hängen und war sich zunächst nicht sicher, welcher Act dazu passt. „An kreativen Vorschlägen hat es uns dabei nie gefehlt, aber irgendwie hat das alles nicht zu uns, zu unserem Fest und in die Göge gepasst“, so Rothmund. Daher machte sich 2017 eine stattliche Delegation zum Kreismusikfest in den Nachbarkreis nach Eglofs auf und „dabei hat es dann geknallt“, sagt sie. Die Musiker hatten zwar keine Eintritskarten für das dortige Zeltfest, aber von außen hörten sie sie: die Fäaschtbänkler. „Die Musik ist klasse - die wollen wir haben“, waren sich die Hohentenger einig. Dann nahm alles seinen Lauf und: „Der Deal war bald perfekt.“

Musiker studieren zusammen

Doch was ist das für eine Musik, mit denen die fünf jungen Schweizer die Zelte landauf landab auch in Deutschland füllen und für „Party pur“ stehen? Dies weiß Roman Pizzio als Songwriter, Sänger und Trompeter am besten. Ihn hat die „Schwäbische Zeitung“ bei einem Probenwochenende getroffen, denn er ist nicht nur Bandmitglied, sondern auch – „ganz brav“ – Dirigent der Bürgermusik Mörschwil in der Schweiz. Die meisten der Bandmitgliedern haben ein Musikstudium am Konservatorium in Feldkirch hinter sich. Vier von ihnen spielten zu dieser Zeit im selben Musikverein und übten sich im „stegreiflern“ (improvisieren) vor allem von traditionellen Nummern. Als sich dann das Quintett aus lauter exzellenten Musikern, die alle mehrere Instrumente beherrschen, gebildet hatte, ging es ans Proben. „Die Chemie stimmte und der Name der Band ist für uns typisch“, sagt Pizzio. Fäaschtbänkler heiße so viel wie Festbänke, „auf denen wir uns gern aufhalten“.

Von Anfang an bestand die Art der Musik, die die fünf Männer machen, aus einem Mix, der sich nicht einordnen läßt. „Wir konsumieren Musik so, wie wir sie praktizieren, eben sehr vielseitig. Den ganzen Abend den selben Stil zu bespielen, das wollen wir nicht“, sagt Roman Pizzio. Wenn man die Musik der Fäaschtbänkler beschreiben möchte, treffe dies am besten mit „Volkspop“ zu. Mit traditionellen Instrumenten der Blasmusik werde daraus ein Mix aus Schlager, Oberkrainer-Musik, Pop und Rock.

Nach vielen Fernsehauftritten und vor allem mit dem Hit „Can you english please“ ging laut Pizzio „der Punk ab“ und der Radius der Wahrnehmung habe sich auf den gesamten deutschsprachigen Raum erweitert. Und so sind es etwa 80 Live-Gigs, die die fünf Musiker das Jahr über bestreiten. Man habe sich in der Band vorgenommen, den jeweiligen Auftrittsort nach Möglichkeit vorab in Augenschein zu nehmen und so seien ein paar von ihnen privat schon in der Göge gewesen. Aber auch Marbach kennen sie und hier vor allem Marc Lutz, mit dem einige von der Band beim Studium am Landeskonservatorium in Feldkirch Zimmer an Zimmer wohnten.

Bombige Stimmung erwartet

„Was uns in Hohentengen erwartet, weiß man natürlich nicht, aber in dieser Region sind uns die Partys wie auch die Partypeople nur in bester Erinnerung“, zeigt Roman Pizzio seine Vorfreude. Daher gehe er zur Festeröffnung von einer bombigen Atmosphäre im Festzelt aus. „Wir freuen uns riesig auf Hohentengen und wir hoffen auf einen unvergesslichen Abend.“ Sprach's und nahm dann wieder den Taktstock in die Hand, denn mit „seiner“ Bürgermusik Mörschwil muss er ja noch als Dirigent das Jahreskonzert bestreiten.

Als Vorgruppe tritt am Freitag, 17. Mai, um 19.30 Uhr die Brasserie auf. Sie wird mit ihrem Brass-Sound die Ketten der traditionellen Blasmusik sprengen und hat als Sieger der Ländle-Brass-Challenge, des Volksmusik-Grandprix und des SWR-Blechduells schon für Furore gesorgt. Die Feschtbäankler betreten um 22 Uhr die Bühne.