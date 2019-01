Partnerschaftsvereine stehen auf für Europa

Die deutsch-französischen Partnerschaftsvereine in der Region wollen am Europatag, 9. Mai, auf dem Marktplatz von Bad Saulgau öffentlich ein Zeichen für Europa setzen. Darauf haben sich Vertreter der Vereine aus dem gesamten Kreis Sigmaringen sowie aus dem Kreisen Ravensburg bei einer Zusammenkunft im Gasthaus Bären in Hohentengen geeinigt. „Wir stehen für Europa“, soll das Motto der Veranstaltung sein.

Karl-Heinz Bleicher, Vorsitzender des Partnerschaftsverein Hohentengen, hatte zu diesem zweiten Nachfolgetreffen nach einer ähnlichen Veranstaltung im Oktober vergangenen Jahres eingladen. Während beim letzten Treffen die Zukunft der Vereine und der Gemeindepartnerschaften mit Kommunen in Frankreich im Mittelpunkt standen, war diesmal die Zukunft Europas das zentrale Thema.

Er wolle die Frage nach der Zukunft Europas im Jahr der Europawahl am 26. Mai nicht den Nationalisten und Europaskeptikern überlassen, aber auch nicht allein den Politikern, machte Karl-Heinz Bleicher bei seiner Begrüßung um die 25 Vertretern aus sieben Partnerschaftsvereinen deutlich. Er sieht insbesondere die deutsch-französischen Partnerschaftsvereine in der Verantwortung. „Die deutsch-französische Freundschaft ist ein wichtiger Motor für ein vereintes Europa“, so Bleicher. Mit einer gemeinsamen Aktion wolle man „möglichst viele Leute gewinnen für dieses Europa“.

Slogan für Veranstaltung:„Wir stehen für Europa“

Die Frage war das Wie. Eine von allen getragene Europa-Resolution stand ebenso zur Debatte wie ein Vortrag mit einem zugkräftigen Referenten am 9. Mai, dem Europatag. Aus den Reihen der Partnerschaftsvereine kam der Vorschlag mit einer Veranstaltung in der Öffentlichkeit Farbe zu bekennen, „Wir stehen für Europa“. Sowohl die Idee wie auch der Slogan gefielen nicht nur Karl-Heinz Bleicher sondern allen Anwesenden. „Das ist machbar und auch zielführend“, so Bleicher. Aus Gründen der zentralen Lage für die meisten beteiligten Partnerschaftsvereine fiel die Wahl auf Bad Saulgau als zentralen Veranstaltugnsort. Termin soll Donnerstag, 9. Mai, ab 17 Uhr auf dem Markplatz sein.

„Hausaufgabe“ für die Partnerschaftsvereine: Bis zum 12. April machen sich alle Vertreter Gedanken zur Programmgestaltung und bringen die Machbarkeit der Vorschläge in Erfahrung. Es soll auf alle Fälle eine Veranstaltung mit Musik werden, Ein Vorschlag war, Bürger aus anderen europäischen Ländern um Statements zur Europäischen Union und zu Europa zu bitten. Wo immer möglich, sollen Schulen in den Kommunen angesprochen und zur Teilnahme angeregt werden.

Karl-Heinz Bleicher will außerdem Kontakt zu anderen proeuropäischen Organisationen aufnehmen, etwa zu Pulse of Europe, einer Organisation, die den Europagedanken in der Öffentlichkeit wieder hörbar und sichtbar machen möchte, und zur Europa-Union.