Obst- und Gartenbauverein vermisst das Hotel Baier

Die Mitglieder des Mengener Obst- und Gartenbauvereins haben ihre Mitgliederversammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Bremen abgehalten. Vereinsvorsitzender Josef Weiler erklärte bei seiner Begrüßung, dass es für das geschlossene Hotel Baier in Mengen keinen geeigneten Ersatz gab. Zur Jahresversammlung waren auch die Vertreter der Obst- und Gartenbauvereine aus Rulfingen, Scheer und Bad Saulgau gekommen. Mit viel Humor und guter Laune blickte die Versammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Josef Weiler berichtete, dass fast alle Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. Der neue Anbau an der Vereinshütte wurde fortgesetzt und konnte schon beim Mostfest in Betrieb genommen werden. Rund um den Anbau ist das Gelände neu gestaltet worden. Im Außenbereich muss der Verein noch eine sechs Meter lange Hecke als Ausgleichsmaßnahme für den Bau anpflanzen. Dies werde in nächster Zeit erfolgen, kündigte Weiler an. Die Schnitt- und Veredelungskurse waren gut besucht, die Veranstaltungen haben gute Einnahmen in die Kasse gebracht. Der Obstgarten am Zeilhag hat dem Verein im vergangenen Herbst eine reiche Ernte beschert. Rund sieben Tonnen Bioäpfel wurden geerntet und bei der Firma Osswald abgeliefert. Das habe gute Einnahmen eingebracht. Eine kleinere Menge Obst sei zur Herstellung von Saft und Most verwendet worden, berichtete Weiler. Er dankte Mine Flaisch und Gisela Hartberger für die gut organisierten Ausflüge. Er dankte allen Mitgliedern, die zum erfolgreichen Vereinsjahr beigetragen haben.

Schriftführerin Elke Haile berichtete von fünf Ausschusssitzungen. Aufwändig, aber gut gemeistert wurden die Herausforderungen, die die neue Datenschutzverordnung mit sich gebracht hat. Sie dankte Karl Jäggle, der sich für die Umsetzung engagiert hat. Bei den Schnittkursen sind neue Mitglieder angeworben worden. Sie berichtete, dass Josef Weiler das Projekt an der Sonnenlugerschule betreut und den Jugendlichen Schnitt und Veredelung der Bäume lehrt. Der Kindersommer wurde gut angenommen, im Anschluss kam eine weitere Aktion im Kindergarten Sankt Maia zustande. Für die ausgefallene Weihnachtsfeier werde es eine neue Art von Veranstaltung geben, kündigte Elke Haile an.

Vorsitzender Weiler trug den Bericht für den erkrankten Kassier Fritz Martin vor. Das Wirtschaftsjahr war erfolgreich, der Verein verfügt über ein kleines Vermögen. Kassenprüfer Wilhelm Pfau empfahl die Entlastung der Vorstandschaft. Stellvertretender Bürgermeister Gaetano d´Angelo lobte die Arbeit des Obst- und Gartenbauvereins und dankte im Namen der Stadt den Ehrenamtlichen. Die Vereine seien der Stadt wichtig. Sie prägen den Zusammenhalt in der Gesellschaft, sagte er.

Die Vorsitzende des Kreisverbandes, Anja Warne, war zur Versammlungen gekommen. Sie berichtete aus dem laufenden Kurs zum Fachwart. Die drei Mengener Teilnehmer hätten im Schnitt die Note 1,5 erreicht. Bald finde die mündliche Prüfung statt.

Programm 2019

Vorsitzender Weile stellte das Programm für das Jahr 2019 vor: Freitag, 5. April, 17 Uhr ist Veredelungskurs im Lehrgarten am Zeilhag. Am Sonntag, 11 August ist traditionelles Mostfest. Am Freitag, 16. August ist um 17 Uhr Sommerschnitt im Lehrgarten. Zwei Ausflüge sind geplant: am Samstag, 29. Juni nach Münsingen und ins Kräuterhaus Sankt Bernhard in Ditzenbach und am Samstag, 14. September zur Bundesgartenschau nach Heilbronn. Als Ersatz für die Weihnachtsfeier werde es künftig einen Vortragsabend geben: am Freitag, 25. Oktober zum Thema „Schnitt von Steinobst“.