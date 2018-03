Noch nichtmal auf die Uhr ist Verlass

Ein Zunftmeister hat es oft nicht leicht. Er braucht ein dickes Fell, damit die anderen auch einmal Witze auf seine Kosten machen dürfen. Holger Baumgärtner, Zunftmeister der Narren aus Bremen und damit Gastgeber des Zunftmeisterempfangs vor dem großen Göge-Umzug, konnte sich am Sonntag aber noch nicht einmal auf so etwas Einfaches wie die Uhrzeit verlassen. Weil die Uhr in der alten Sporthalle der Göge-Schule offenbar im Vergleich zu den Handys der Narren zwei Minuten hinterhinkte, wurde Baumgärtner mir nichts dir nichts auch noch zum Ausrichter eines großen Spanferkelessens in der Zukunft.

In Anspielung auf die Bremer Stadtmusikanten hatten die Narren der übrigen Vereine der Göge Baumgärtner dazu genötigt, zu jeder vollen und halben Stunde die Uhrzeit mit einem lautstarken „Kikeriki“ anzusagen. Sollte er dies verpassen, müsse er alle zum Essen einladen. „Ich kann doch auch nichts dafür, wenn die Uhr hier falsch geht“, jammerte der Zunftmeister, als ihm vorgeworfen wurde, die Zeit verpennt zu haben. „Da ist der Bürgermeister schuld oder die Schulleiterin.“ Das wollten die anderen Narren aber nicht gelten lassen und empfahlen schon einmal einen Grillmeister aus den eigenen Reihen.

Burger bringt ein Boot mit

Falls sich die Zuschauer beim Umzug über den Aufzug des Zunftmeisters gewundert hatten: Auch dieser ist auf dem Mist seiner Narrenkollegen gewachsen. Die hatten ihm ein Kostüm verpasst, das von unten nach oben alle Tiere der Bremer Stadtmusikanten beinhaltete, inklusive einem kuscheligen Hahn als Kopfbedeckung. Und weil Klaus Burger als Geschenk zum 50-jährigen Bestehen des Heimat-, Narrenvereins und Spielmannszugs Bremen auch noch ein tolles Segelboot mitgebracht hatte, das sich Baumgärtner mit Hosenträgern umschnallen konnte, musste der Zunftmeister kurzerhand auch noch ein Stück des Umzugs mitlaufen, bevor er selbst auf den Wagen steigen durfte.

Natürlich wurde auch Bürgermeister Peter Rainer zur Zielscheibe des Spotts. Dabei hatte er zuvor singenderweise in mehreren Strophen die Bundespolitik und die sanitären Anlagen sowie andere Vorzüge seines neuen Rathauses in der Steige gepriesen und dafür auch Applaus erhalten. Unter anderem wollte er auch einen Wellnesstempel und einen Meisterschaftsfeierbalkon einbauen. Das hielt Gerd Miller, den ehemaligen Bandleader der Wolfartsweiler „Hemorridenband“, der sich wie immer selbst eingeladen hatte, nicht davon ab, dem abgesetzten Schultes eine Tagesaufgabe zu stellen. Angesichts der Tatsache, dass er im vergangenen Jahr als Dixie-Klo verkleidet so einiges erlebt hatte, steckte er Rainer alsbald in ein Toilettenbürsten-Häs und überreichte ihm 100 Dosen mit der Aufschrift „Rainer kann’s keiner“ und Rainer in Meister-Propper-Pose. Im Inneren in Kirschlikör eingelegte Früchte. „Die musst du bis heute Abend verkaufen, ich will 300 Euro für den guten Zweck sehen“, so Miller. Rainer nahm sich den Ratschlag, gleich während des Empfangs zu beginnen, zu Herzen und konnte noch vor Umzugsbeginn den Vollzug verkünden. Die knapp 350 Euro sollen für die Kinderfasnet der Göge-Vereine verwendet werden. 52 Zünfte haben in diesem Jahr am Umzug teilgenommen. Der eine oder andere Zunftmeister dürfte mit dem Ohrwurm von „Wir sind die Bremer Stadtmusikanten“ nach Hause gegangen sein.