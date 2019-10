Noch einmal „zamma feschde“ - das schweißt zusammen

Zum Abschluss des Jubiläumsjahrs zum 200-jährigen Bestehen des Musikverein 1819 Göge-Hohentengen ist zwei Tage lang in der Göge-Halle das traditionelle Weinfest gefeiert worden. Mit Musik, leckerem Essen und erlesenen Weinen geht das Festjahr für die Musiker der Göge nun zu Ende.

Am Samstagabend hat der Musikverein mit der Partyband „Celebrate“ mit der Auswahl der Band genau ins Schwarze getroffen. „Viele der Gäste haben uns angesprochen und gesagt wie toll sie die Band finden. Wir haben es in diesem Jahr mal anders gemacht und die Zielgruppe ab 30 ansprechen wollen, dass wir sofort auf großes Lob stoßen, hätten wir so nicht gedacht“, sagt Vorsitzender Roland Längle. Berta Spöcker aus Mieterkingen gönnte sich mit ihrem Mann und Freunden einen Abend Gemütlichkeit. „Die Stimmung hier ist richtig klasse und die Band genau richtig - nicht zu laut, man kann sich noch nebenher unterhalten und die Lieder sind zum Tanzen optimal!“, sagt sie und geht wippend im Takt Richtung Tanzfläche.

Alexander Nassal, Schriftführer des Musikvereins, stellte fest, dass es in diesem Jahr viel mehr getanzt wurde als in den Jahren zuvor. Sein Fazit zum Fest: Der Ablauf vom Weinfest war sehr entspannt. „Alles lief Hand in Hand, keine besonderen Vorkommnisse - alles friedlich und schön, so wie man es sich einfach wünscht“, sagt er.

Karl-Heinz Bleicher aus Enzkofen erklärt, warum es ihn auf das Fest gezogen hat. „Ich wurde von dem Wurstsalat mit Bratkartoffeln inspiriert! Seit Jahren kommen wir zum Abendessen hierher - das hat schon Tradition und wer einmal das leckere Essen gekostet hat, kommt immer wieder“, sagt er. Zum Mittagstisch müsse man frühzeitig kommen, sonst bekomme man nicht mal mehr einen Platz. „Außerdem wenn man aus der Göge ist, dann ist das Weinfest eigentlich ein Pflichtprogramm. Früher war ich immer als Musikant auf dem Fest und ich kann mich an viele lange Nächte in der Halle erinnern“, sagt ein Tischnachbar verschmitzt und nippt an seinem Rotwein. Trotz des wunderschönen Wetters war das Weinfest kontinuierlich gut besucht. „Ein schönes Ambiente macht es einfach hoimelig“, sagt Edeltraud Sauter und zeigt auf die Herbstdekoration vor der Bühne. Der Sonntag seieinfach etwas Besonderes. Die verschiedenen Jugendorchester aus Herbertingen, Hundersingen und aus den eigenen Reihen boten den Besuchern eine Qualität. „Kaum denkbar, dass das Jugendkapellen sind“, sagt Jürgen Rothmund vom Verein.

Bis in die frühen Abendstunden unterhielten die Weitharter Musikanten mit unterhaltsamer Blasmusik.