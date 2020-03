Narrenverein verzeichnet Plus

Einen Wechsel hat es in der Vorstandschaft des Heimat-, Narrenvereins und Spielmannszugs Bremen gegeben, geht aus einer Pressemeldung hervor. Sigrid Fischer gab nach 25 Jahren das Amt der Schriftführerin ab und erhielt vom Vorsitzenden Marco Müller ein Präsent für ihre jahrelange Arbeit. Ihre Nachfolgerin ist Andrea Löffler.

Der Vorsitzende Marco Müller begrüßte die Mitglieder zur Versammlung. Er bedankte sich bei allen, die ihn und seinen Stellvertreter Florian Jäggle im ersten Jahr als Vorsitzende unterstützt haben. Schriftführerin Sigrid Fischer ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Ein Höhepunkt war die Fasnet. An zehn Umzügen nahm der Verein teil und es waren alle 60 Plätzlehäser verliehen. Ein Erlebnis war der Umzug in Wernau. Die Dorffasnet mit Hemadglonker und der Kinderball waren aufgrund der Krankheitswelle nicht so gut besucht. Hingegen waren das Kaffeekränzchen und der Fasnetsball ein Erfolg.

Aus dem Bericht der Kassiererin Sandra Herre wurde ersichtlich, dass dieses Jahr ein Überschuss zu verzeichnen sei. Tambour Rainer Müller berichtete von 22 Auftritten des Spielmannszuges. Wobei hiervon allein zwölf Auftritte in der Fasnet stattfanden. Der Spielmannszug besteht aus 28 Mitgliedern, davon drei Pfeiffer und ein Trommler in Ausbildung. Müller bat die jüngeren Spieler, doch Werbung für den Spielmannszug zu machen. Als Vertretung für Bürgermeister Peter Rainer überbrachte Gemeinderat Markus Kaufmann den Dank seitens der Gemeinde für das Engagement des Vereins. Bei den anschließenden Wahlen wurden Häswartin Petra Mühleisen, Zugführer Rainer Müller und Beisitzer Ralf Remensperger wiedergewählt.