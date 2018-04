Narren zahlen bald höhere Beiträge

Auf der Tagesordnung der Hauptversammlung des Narrenvereins Hohentengen-Beizkofen haben am Freitag zwei richtungsweisende Themen gestanden: Zum einen standen für einen Teil des Vorstands Wahlen an, und zum anderen schlug der Vorstand eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge vor, um der Kostensteigerungen Herr zu werden, die sich auch im Verein bemerkbar machten. Die Anwesenden stimmten der Erhöhung ab 2019 mit einer Mehrheit von knapp 88 Prozent zu.

Mit neun Ausfahrten vor und während der Fasnet, sowie einer lebendigen Hausfasnet und der abschließenden Teilnahme am Umzug in Weil am Rhein zog die Vorsitzende Marlene Wetzel in ihrem Rücklick ein positives Fazit. Höhepunkt sei unbestritten der Göge-Umzug am Fasnetssonntag gewesen, dessen Ausrichter der Narrenverein Hohentengen-Beizkofen 2017 sein durfte. Die Offenheit im Umgang miteinander sei der Garant dafür, dass der Verein weiter gedeihen möge, so Wetzel weiter. Das Denunzieren innerhalb einer funktionierenden Gemeinschaft sei nicht der richtige Weg, um Vertrauen aufzubauen, hier wäre der Dialog mit Sicherheit die bessere Wahl. In Sachen Kinder- und Jugendschutz gemäß Paragraph 72 a sei die entsprechende Vereinbarung mit dem Landratsamt in Sigmaringen als einer der ersten Vereine des Landkreises abgeschlossen worden.

Stammtisch pflegt Gemeinschaft

Kassiererin Christine Michel berichtete von einem positiven Geschäftsabschluss. Die beiden Kassenprüferinnen Melanie Irmler und Sabrina Kugler sprachen ihr ein großes Lob für ihre strukturierte Arbeitsweise aus. So war es ein Leichtes, der Versammlung die Entlastung vorzuschlagen, die einstimmig erteilt wurde. In ihrem letzten Rückblick ging Schriftführerin Eva Maria Buth auf die Veranstaltungen des Jahres ein.

Der monatliche Stammtisch sei bei den „Dangam’r Zwätschga“ ein wichtiger Baustein zur Pflege der Gemeinschaft, so Zwätschgachef Sascha Kraft. Das traditionelle Kranzen für den Maibaum sei ein Zeichen gegen den fortschreitenden Brauchtumsverfall.

Die mitgliederstärkste Gruppe sind mit 241 Mitgliedern die Hexen unter der Leitung von Jonas Burth. Mit der alljährlich zu Dreikönig wiederkehrenden Hexentaufe startete die Gruppe in die Fasnetssaison. Vom Straßenbändelaufhängen, über die Haus-und Straßenfasnet im Ort bis zur abschließenden Hexenverbrennung wurde das Vereinsleben von den Hexen aktiv mitgeprägt. So berichtet Hexenmeister Jonas Burth von den Wahlen bei der Gruppenversammlung, hier wurden Anton Steurer, Joachim Irmler, Florian Prinz, Till Stotz, Katarina Jaster, Raphael Möhrle sowie Max Fischer in den Oberhexenrat gewählt. Die zweitgrößte Gruppe unter der Führung von Oberfärber Herbert Wetzel bringt mit ihren Häsern Freude und Stil in die umtriebigen Umzugsabläufe.

Tanzgruppen beim Straßenfest

Am Ferienprogramm hätten 30 Kinder teilgenommen, so die Jugendleiterinnen Carolin Fischer und Lena Nabholz. Gleich zum Jahresbeginn habe der Narrensamen mit den Proben für die verschiedenen Tänze, die beim Kinder-und Narrenball aufgeführt wurden, begonnen. Auch bei den Umzügen gab die Jugendgruppe eine gute Figur ab und erhielt mehrfach den verdienten Applaus. Carolin Fischer wies darauf hin, dass die Jugendgruppe auch beim Straßenfest mit drei Tanzgruppen dabei sei.

„Die Rückblicke der einzelnen Gruppen“, sagte Bürgermeister Peter Rainer, „sind bezeichnend dafür, dass der Narrenverein ein sozial-kameradschaftliches Miteinander pflegt.“ Der Narrenverein sei ein tolles Aushängeschild der Göge und die Jugendarbeit ein „Glücksfall für die Gemeinde“.

Die Neuwahlen ergaben folgende Resultate: Mit nur noch drei Männern im Ausschuss hält die Frauendomäne die Zügel des Vereins weiter fest in der Hand. Nach Jahren der Vakanz konnte Katharina Jaster als stellvertretende Vorsitzende gewonnen und mehrheitlich neu ins Gremium gewählt werden. Nach fünf Jahren stellte Eva Maria Buth ihr Amt als Schriftführerin zur Verfügung. Sascha Kraft, der nach einem Jahr als Zwetschgenchef diese Aufgabe wieder abgab, wurde so zum Schriftführer gewählt. Das Amt der Zwätschgachefin wird fortan Anita Haid begleiten. Färberobmann Herbert Wetzel wurde wie Hexenmeister Jonas Burth und Kassenprüferin Sabrina Kugler für zwei weitere Jahre bestätigt.