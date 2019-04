Nahwärme reicht bis zum Dorfgemeinschaftshaus

Der Glasfaserausbau im Zuge der Nahwärmeverlegung wird in Hohentengen konsequent vorangetrieben. Das hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung beschlossen. Wirtschaftsförderer Alexander Leitz erläuterte die verschiedenen Vorhaben.

Der erste Bauabschnitt im Gewerbegebiet Bachäcker wird bald abgeschlossen sein und die Inbetriebnahme steht kurz bevor. Leitz sicherte zu, dass die Arbeiten zum Kreismusikfest abgeschlossen sein werden.

Ab Juni stehe der zweite Bauabschnitt an: In Kooperation mit der Firma Nahwärme Völlkofen GmbH geht es in den Bereichen „In der Hau“ und in der „Flurstraße“ weiter. Dies hatte der Gemeinderat bereits beschlossen. Der Gemeindet hat diesen Beschluss erweitert, um den Bereich der „Färberbachstraße“ dazu zu nehmen. So werden zusammen mit der Verlegung der Nahwärmerohre die Leerrohre für den Glasfaseranschluss mitverlegt. Damit beauftragte das Gremium die Firma Nahwärme Völlkofen.

Der Gemeinderat fasste anschließend einstimmig den Grundsatzbeschluss, dass parallel zum Ausbau der Nahwärme die Glasfaserleitungen in den Bereichen „In der Hau“, „Flurstraße“, „Gräfin-Monika-Straße“ und „Sportplatzstraße“ gelegt werden sollen. Leitz berichtete, dass die Firma Nahwärme Völlkofen bereits im Gespräch mit weiteren privaten Hauseigentümern sei, die Interesse an einem Wärmeanschluss haben. In zwei Trassen soll der Ausbau bis in den Bereich der „Sportplatzstraße“ ausgedehnt werden. Bürgermeister Peter Rainer betonte, dass die Baumaßnahme vom Interesse der Anlieger abhänge, entschieden sei noch nichts. Wenn es aber zu diesem Nahwärmeausbau komme, werde die Gemeinde die Leerrohre für das Breitband von der Firma Nahwärme Völlkofen legen lassen. Die Mitverlegung der Glasfaserleitungen würde die Gemeinde 80 000 Euro kosten. Für die Privathaushalte hat die BLS-Sigmaringen beschlossen, dass pauschal der Betrag von 950 Euro anfällt. Leitz rechnete vor, dass bei 20 Haushalten die Einnahmen bei rund 19 000 Euro liegen werden. Hinzu könnte eine Förderung in Höhe von 25 000 Euro kommen; dies werde derzeit geprüft, so Leitz.

Wirtschaftsförderer Leitz erklärte, dass der Ausbau der Nahwärme bis zur Sportplatzstraße auch von dem Anschluss des Dorfgemeinschaftshauses abhänge. Die Gasheizungsanlage sei zwar erst zwölf Jahre alt, doch sei abzusehen, dass die Nahwärme längerfristig wirtschaftlicher sein werde. Für die Zukunft ergeben sich Vorteile: Die Gemeinde muss nicht mehr in einen neuen Heizkessel investieren, der Klimaschutz wird vorangetrieben, weil die Nahwärme aus 100 Prozent erneuerbaren Energien kommt. Die Gemeinde spart die Kosten für den Kaminfeger, für Wartungen und Reparaturen ein. Die Vorgaben der Energiesparverordnung werden eingehalten, der Wärmepreis ist kalkulierbar, die lokale Wirtschaft wird unterstützt. Und das Dorfgemeinschaftshaus wird an das Breitband angebunden. Die Kosten für den Nahwärmeanschluss liegen bei rund 5000 Euro und die Kosten für den Glasfaseranschluss bei 1500 Euro. Der Gemeinderat fasste den Grundsatzbeschluss einstimmig. „Es wäre ein schlechtes Signal, wenn sich die Gemeinde ausklinken würde“, stellte ein Rat fest.