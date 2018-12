Nachwuchs zeigt sich in Höchstform

Viele Zuhörer sind am Sonntagnachmittag in die Göge-Halle gepilgert, wo nicht nur die Bläserjugend des Musikvereins Göge-Hohentengen ein gelungenes Konzert gab, sondern auch die Allerjüngsten in der Abteilung „Musikalische Früherziehung“ mit von der Partie waren. Über 100 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 4 und 20 Jahren waren es am Ende, die in acht Formationen die Bühne betraten und ihr Können unter Beweis stellten. Sehr zum Erstaunen des aufmerksamen Publikums, das sich nicht nur recht beifallsfreudig zeigte, sondern auch dem musikalischen Unterrichtsteam, das aus 40 Leiterinnen und Leitern besteht, Anerkennung, Dank und Respekt zollte.

In die Vollen ging es gleich zu Beginn der Präsentation, als die Allerjüngsten im Alter von vier bis sechs Jahren mit „1,2,3, macht alle mit“ so im Takt auf ihre Kochtöpfe trommelten, das es eine helle Freude war. So wurde gleich zum Auftakt der knapp zweistündigen, kurzweiligen Veranstaltung eines klar: „Musikalische Früherziehung“ macht Freude und Spaß. Die „Trommelbande“ war einmal mehr ein Hingucker und rhythmischer Hörgenuss, sodass die ganze Halle im Takt mitklatschen musste.

Schlagzeuger geben ihr Bestes

Vorweihnachtliche Stimmung kam auf, als die „Blockflötengruppe“ im Quartett mit ihrem herzerfrischenden Spiel das Forum erfreute. Der Titel „Jingle Bells“, ein auf der ganzen Welt bekanntes amerikanisches Weihnachtslied, erinnerte an längst vergangene Zeiten, als ein Pferdegespann mit Glöckchen am Halfter durch die verschneite Landschaft trabte. Im „Spiel der Gruppen“ kamen vor allem die Schlagzeuger groß raus, als sie den Andrea-Berg-Hit „Du hast mich tausendmal belogen“ begleiteten. Gefällig intonierte ein Querflötenquartett das Stück „And Stars“ (Und Sterne) aus „Just for Fun“ (Nur zum Spaß), und es hat auch richtig Spaß gemacht beim Zuhören.

25 Musiker im Vorstufenorchester

Vor knapp einem Jahr wurde das „Vorstufenorchester“ aus der Taufe gehoben, das mit 25 Musikanten besetzt ist. Franzi Muntowitz und Kathi Rothmund leiten abwechselnd dieses bunt zusammengewürfelte Ensemble und es ist erstaunlich, was dabei herauskam. Mit „March of the Marmots“ (Marsch der Murmeltiere) von Kevin Houben eröffnen sie munter und recht drollig, genauso, wie sich Murmeltiere verhalten, immer ein nettes Naturerlebnis. Beim „Splish Splash“ in der Übersetzung ins Deutsche eine nasse, regnerische Angelegenheit, geht die Post ab, vor allem, weil die Bläsergruppe das Stück so mag, das spürt man dann auch, wie sehr sie sich ins Zeug legen. Mit einem Rock 'n' Roll-Stück verabschiedet sich die Vorstufe.

Das Jugendorchester macht dann schon was her und krönt das „Konzert der Bläserjugend“ mit einem fulminanten, musikalischen Feuerwerk, das facettenreich und vielseitig daherkommt. „North and South“ (Nord und Süd), die Titelmelodie einer erfolgreichen TV-Serie „Fackeln im Sturm“ von dem belgischen Komponisten Frank Bernaerts, gefiel besonders gut. Philipp Löffler und Sara Schmid, die in großartiger Teamarbeit das Orchester leiten und dirigieren, hatten noch drei weitere Stücke im Programm, darunter zum Abschluss „Despacito“ von Luis Fonsi, Arrangement Filip Ceunen, der als „Sommerhit“ in die moderne Musikgeschichte einging. Eine Zugabe war fällig.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Sofia Carzowski und Leoni Marck. Antriebsmotor der Nachwuchsarbeit war einmal mehr Jugendleiter Jürgen Rothmund. Am Ende erhielten alle noch einmal wohlwollenden Applaus.