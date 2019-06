Nach langer Debatte: Mehr Kompetenzen für Rainer

Der Gemeinderat Hohentengen hat es sich nicht leicht gemacht, die Hauptsatzung zu ändern. Notwendig war die Anpassung geworden, damit die vier Bürgermeister, die in der Verbandsversammlung des Interkommunalen Gewerbegebiet IGI DOS – Mengen, Hohentengen, Scheer und Herbertingen – zusammenarbeiten, dieselben Kompetenzen haben und ohne Weisung des Gemeinderats schnell über den Kauf und Verkauf von Flächen beschließen können.

In diesem Zug hat die Verwaltung weitere Änderungsvorschläge gemacht, um die Satzung aus ihrer Sicht wieder auf Stand zu bringen. Die Debatte war ausführlich und hartnäckig; am Ende wurde bei einer Gegenstimme die Satzung doch so angenommen wie von der Verwaltung vorgeschlagen. Die einzige Änderung, die der Gemeinderat durchsetzte, war, dass das Gremium nicht nur „zeitnah“ sondern „in der nächsten Sitzung“ über Erwerb oder Verkauf von gewerblichen Flächen vom Bürgermeister informiert wird.

Der Paragraf vier, der einen beratenden Ausschuss für Technik und Umwelt vorsieht, wurde komplett gestrichen. Bürgermeister Peter Rainer erklärte, dass dieser Ausschuss seit Längerem nicht mehr aktiv gewesen ist. Wenn der Gemeinderat einen beratenden Ausschuss für ein konkretes Projekt einrichten möchte, brauche es dazu nur einen mehrheitlichen Beschluss. So brauche kein beratender Ausschuss in der Hauptsatzung festgeschrieben sein. Rat Ernst Mayer kämpfte für den Erhalt des Paragrafen: Wenn der beratende Ausschuss in der Hauptsatzung stehe, dann habe es einen verpflichtenden Charakter, dann habe man ein Recht darauf. Bürgermeister Rainer ließ dies nicht gelten: Der Gemeinderat habe immer das Heft in der Hand. Es mache doch mehr Sinn, projektbezogen und bei Bedarf einen Ausschuss einzurichten, und wenn es die Mehrheit im Gemeinderat auch wolle. Rat Mayer gab nicht nach: Es sorge für Transparenz und Bürgerbeteiligung. Da konterte ein Rat verärgert: Man kriege ja schon die Leute nicht für die Listen zusammen und dann wolle man noch extra Bürgerbeteiligung machen. Rat Mayer meinte, es sei vielleicht, weil man nicht ausreichend Bürgerbeteiligung mache, dass Leute nicht für Listen zu bewegen seien.

Für kontroverse Debatte sorgte auch die Streichung der Regelung über die Stellvertreter des Bürgermeisters. Die Hauptsatzung sah bisher zwei Stellvertreter vor. Bürgermeister erklärte, der Gemeinderat sei frei, in seiner konstituierende Sitzung und auch später so viele Stellvertreter zu wählen, wie er wolle. Rat Elmar Gruber forderte, den Paragrafen zu erhalten. Man sollte sich den Luxus gönnen, zwei Stellvertreter in der Hauptsatzung zu haben. Bürgermeister Rainer konterte: Dies sei kein Luxus, wenn es drei Kandidaten-Listen gebe, dann könnte eine Fraktion keinen Stellvertreter stellen. Er empfahl flexibel zu sein.

Anzahl der Gemeinderäte bleibt

Dann wurde der Paragraf besprochen, in dem festgeschrieben ist, dass Hohentengen insgesamt 18 Gemeinderäte hat. Rat Mayer fragte nach, ob es bei 18 bleibe, wenn die Gemeinde um 1000 Einwohner wachsen würde. Hauptamtsleiter Bea erklärte, dass der derzeitigen Einwohnerzahl entsprechend Hohentengen eigentlich nur 14 Räte haben sollte. Selbst wenn es mehr als 5000 Einwohner werden, bleibe es bei 18 Räten. Auch wurde die Abschaffung der unechten Teilortswahl kurz andiskutiert, dann aber auf die nächste Amtsperiode verschoben.

Die Räte rangen sich nach längerer Debatte durch, den Bürgermeister mit den empfohlenen Kompetenzen für das gemeinsame Handeln der vier Bürgermeister, die das Gewerbegebiet IGI DOS managen, auszustatten. Es sei sicher eine große Ermächtigung, die in die Hauptsatzung eingeschrieben werde, aber sie gelte ja nur für den engen Bereich des neuen Gewerbegebiets, erklärte Bürgermeister Rainer. Die Räte taten sich schwer, Bürgermeister Rainer für Käufe und Verkäufe von Flächen bis zu einer Million Euro freie Hand zu geben.

Er erklärte, dass ein Unternehmer, der eine Fläche kaufen wolle, nicht vor allen vier Gemeinderäten treten könne, um für sein Vorhaben zu werben. Da müsse es reichen, dass er sein Projekt den vier Bürgermeistern stelle. Andernfalls käme es zu großen Verzögerungen, die womöglich eine geplante Ansiedlung platzen ließen. Der Gemeinderat lege sowieso alles im Bebauungsplan fest. Und die Summe von einer Million Euro komme in der Realität kaum vor, weil es die großen Flächen gar nicht gebe. Die Räte entschlossen sich, dem Vorschlag mehrheitlich zu folgen.