Musikverein Göge-Hohentengen zu Gast im Kaunertal

Auf ein besonderes Highlight in diesem Jahr kann der Musikverein 1819 Göge-Hohentengen zurückblicken. Die Kapelle samt Anhang begab sich vom 13. bis 15. August nach Österreich und hier ins Kaunertal. Der Grund dafür war das Bezirksmusikfest des Musikbezirks Landeck, das in Feichten statt fand. Die ganze Delegation mit 76 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Oberschwäbischen erlebte drei tolle Tage in Österreich und hatte dabei auch Auftritte der verschiedensten Art und Orte, die unvergessen bleiben werden. Dies vor allem auch dadurch, dass sich das Kaunertal in Österreich als „große Bühne“ für Blasmusik-Acts der Extraklasse entpuppte.

Auf der Anfahrt machte die 76-köpfige Delegation aus der Göge zuerst Station beim Hopfengut No2.0. Bereits in vierter Generation wird dort für Brauereien weltweit das „grüne Gold“, nämlich der Tettnanger Hopfen, angebaut. Da bot es sich doch geradezu an, das schmackhafte Bier zu verkosten, bevor es weiter ging in Richtung österreichisches Kaunertal. Mit auf Reise gingen dabei nicht nur Musikerinnen und Musiker, auch viele Familien, Freunde und Ehrenmitglieder begleiteten dabei die Kapelle auf ihrer Konzertreise. Also Junge (der Nachwuchs der Dirigentin war ein Jahr alt) und Junggebliebene (der älteste Teilnehmer war 82) waren auf großer Fahrt.

Am Samstagnachmittag hatte die Kapelle dann ihren ersten Auftritt. Unter der Leitung von Katharina Rothmund wurde die Feldmesse beim Bezirksmusikfest in Feichten musikalisch ausgeschmückt. Anschließend klang der Abend bei viel Blasmusik aus. Beim Konzert traten die Musikkapelle Fiss, die Musikkapelle Ischgl und die Kapelle Josef Menzl, bekannt aus Funk und Fernsehen, auf.

Am Sonntag dann ein Auftritt der etwas ganz anderen Art und das noch dazu „hoch hinauf“. Es ging auf den in 3108 Meter hoch gelegenen Gletscher im Kaunertal. Wohl der höchstgelegene Auftritt des Musikvereins Göge-Hohentengen in seiner 200-jährigen Vereinsgeschichte. Eine grandiose Kulisse, die sich von der Bergstation aus bot, dazu herrliches Wetter und eine Stimmung in der ganzen Musikerfamilie, die man nicht beschreiben kann. Die anschließende Gletscherführung und der Blick über das Hochgebirgsmassiv machten diesen letzten Tag im Kaunertal zu einem einzigartigen Erlebnis.