Musiker werben mit einem Festwagen auf Umzügen für das Kreismusikfest 2019.

Aus einem Hochzeitsgeschenk ist beim Musikverein Göge-Hohentengen ein Festwagen geworden, mit dem die Musiker schon fleißig die Werbetrommel für das im kommenden Jahr anstehende Kreismusikfest in Hohentengen rühren. „Eigentlich diente der Wagen in der Vergangenheit der Landwirtschaft“, erzählt Schriftführer Alexander Nassal. „Als Geschenk an ein Musikantenpärchen zur Hochzeit ist es in den Kreis des Musikvereins gekommen.“ Der Wagen wurde von einigen Musikanten auf Vordermann gebracht, geschmückt und von einer echten Oldtimer Zugmaschine sowohl beim Kreismusikfest in Haidgau des Blasmusikverbandes-Ravensburg als auch am vergangenen Wochenende beim Kreismusikfest des Blasmusikverbandes-Biberach in Ertingen ausgeführt und bei den Festumzügen der Öffentlichkeit präsentiert worden. Der Festwagen diente dabei zur Werbung für das eigene Kreismusikfest vom 17. bis 20. Mai 2019. „Auch wir veranstalten dann einen Festumzug durch Hohentengen“, so Alexander Nassal. „Die Straßen werden geschmückt und hoffentlich von Zuschauern gesäumt sein. Wir hoffen, dass sich richtig viele Gruppen innerhalb und außerhalb der Göge finden, die mit solch einem Festwagen und einer Gruppe – ganz getreu unserem Festslogan ,zamma feschda’ – mit uns feiern.“