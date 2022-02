Mülltonnen in Flammen: Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach dem Brand eines Müll-Lagerplatzes in der Schulstraße in Hohentengen ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau wegen einer möglichen Brandstiftung. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. In der Nacht auf Montag wurde gegen 2 Uhr ein Brand im Bereich der Göge-Halle mitgeteilt. Mehrere Mülltonnen und ein Sichtschutz aus Holz hatten Feuer gefangen und standen in Vollbrand.

Ein Übergreifen des Feuers auf die daneben befindliche Sporthalle konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Euro-Betrag. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen erscheint es als unwahrscheinlich, dass sich die Mülltonnen selbst entzündet haben, heißt es vonseiten der Polizei.

Zudem gab ein Zeuge an, dass kurz vor dem Brand zwei bislang nicht näher bekannte Autos und ein Motorroller zügig in Richtung Bad Saulgau und Mengen davongefahren sein sollen. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet in diesem Zusammenhang mögliche weitere Zeugen unter Telefon 07581/4820 um Hinweise.