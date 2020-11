Müllerin wird Bundessiegerin

Müllerin Katharina Härle von der Josef-Härle-Mühle in Hohentengen zählt zu den Bundessiegern beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks. Weitere Bundessieger sind der technische Modellbauer Marcel Brutscher aus Wald, der bei HFM Modell- und Formenbau in Ostrach arbeitet, Holzbildhauerin Marie Vogel aus Markdorf bei der Heimschule Kloster Wald sowie Buchbinderin Anna-Sophia Herold aus Kösching, die bei Buchbindemeister Matthias Raum in Römerstein arbeitet. Herold zählt außerdem zu den Preisträgerinnen beim Kreativwettbewerb „Die Gute Form – Handwerker gestalten“ – ebenso wie Holzbildhauerin Lea Müller aus Ostrach, die ebenfalls die Heimschule Kloster Wald besucht.

In einer virtuellen Schlussfeier von Europas größtem Berufswettbewerb am Samstag, 5. Dezember, um 13 Uhr werden alle Bundessieger und alle Preisträger des Kreativwettbewerbs „Die Gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“ ausgezeichnet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält die Festansprache.

Am Wettbewerb – der seit 1951 die besten Nachwuchstalente auf Kammer-, Landes- und Bundesebene ermittelt – kann nur teilnehmen, wer die Gesellenprüfung mit der Note „gut“ oder besser abgeschlossen hat: 356 jungen Handwerkern im Kammerbezirk ist das gelungen. Im Wettbewerb „Die Gute Form – Handwerker gestalten“ wurden die Ausscheidungen auf Bundesebene in diesem Jahr in 95 Wettbewerbsberufen ausgetragen. In den ausgewählten Gewerken bewertet der Wettbewerb ästhetische Qualität, schöpferische Phantasie, Formgebung und Gestaltung der Gesellenstücke.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Auszubildenden und ihre Ausbildungsbetriebe auch in diesem Jahr so erfolgreich waren“, wird der Präsident der Handwerkskammer Reutlingen, Harald Herrmann, in einer Pressemitteilung zitiert. „Der mittlerweile 69. Leistungswettbewerb fand nämlich unter besonderen Bedingungen und mit großen Herausforderungen statt.“

Insgesamt konnten vier Gesellen aus dem Kammerbezirk auf Bundesebene einen ersten Platz ergattern. Zwei zweite Preisträgerinnen und eine dritte gab es beim Kreativwettbewerb „Die gute Form – Handwerker gestalten“. „Das ist eine hervorragende Quote, wenn man bedenkt, dass die Auszeichnungen bei 53 Handwerkskammern vergeben werden“, so Herrmann. Darüber hinaus sei dieses Ergebnis auch ein Erfolg des dualen Ausbildungssystems.