Mit Unterschriftenaktion gegen die drohende Abstufung

Weil Hohentengen der Verlust des Kleinzentrum-Status droht, hat Gemeinderat Albert Wetzel in der Mitgliederversammlung des CDU-Gemeindeverbands eine Unterschriftenaktion angeregt. In der Versammlung am Mittwoch wurde außerdem der Vorsitzende Martin Reck wiedergewählt.

Wie berichtet, soll Hohentengen im Zuge der Fortschreibung des Regionalplanes vom Kleinzentrum zum sogenannten nicht-zentralen Ort abgestuft werden. „Hier stellt sich die Frage: Wollen wir das so hinnehmen?“, fragte Albert Wetzel, CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, rhetorisch. „Ich denke daran, eventuell eine Unterschriftenaktion durchzuführen“, erklärte er. Vorsitzender Martin Reck wiederum bemerkte, dass die drohende Abstufung für einen gewissen Unmut in der Bevölkerung gesorgt habe. Er stellte auch die Argumentation der Regionalverbands-Verwaltung in Frage. Sie hat die Abstufung Hohentengens vorgeschlagen. „Wir haben Ärzte, Zahnärzte, Physiotherapie“, zählte Reck auf. Praktisch an jeder Ecke würden in Hohentengen Baukräne stehen, es gehe aufwärts. „Es ist eigentlich ein falsches Signal“, sagte er zur drohenden Abstufung. „Da soll das letzte Wort noch nicht gesprochen sein.“

Bürgermeister Peter Rainer kündigte an, dass die Gemeinde weiter für eine Beibehaltung des Kleinzentrum-Status eintreten werde. Er betonte aber, man dürfe nun nicht monatelang darüber diskutieren. Er ließ durchblicken, dass seiner Meinung nach die Frage, welchen Status eine Gemeinde hat, keine allzu großen Auswirkungen habe. Die Göge kann seiner Meinung nach mit etwas anderem glänzen: Das „Wir-Gefühl“ sei in der Göge außergewöhnlich stark, das strahle auch über die Grenzen Hohentengens hinaus. Zur angedachten Unterschriftenaktion bemerkte er, dass diese wahrscheinlich nur moralisch etwas bringe. „Am Ende müssen wir überlegen: Machen wir nicht nur politisch, sondern auch rechtlich Druck“ und spielte damit auf eine mögliche gerichtliche Auseinandersetzung wegen der Kleinzentrum-Frage an.

In seinem Bericht gab Martin Reck einen Ausblick: Nächstes Jahr stehen Kommunalwahlen an. „Unsere Aufgabe wird sein – und das wird uns alle fordern – wieder gute Kandidaten zu finden“, sagte er. Das vergangene Jahr sei geprägt gewesen von dem Bundestagswahlkampf, berichtete er weiter. Höhepunkt für die Gögemer CDU war dabei der Besuch des Landes-Innenministers Thomas Strobl (CDU) in Ölkofen.

Der Landtagsabgeordnete Klaus Burger berichtete von der Landespolitik. Das Projekt „Innen gewinnen“, das die bauliche Entwicklung in Ortskernen fördern soll, sei in Hohentengen außerordentlich gut verlaufen, der Hohentenger Fall habe deshalb Vorbildcharakter in Stuttgart, betonte er. In seinem Bericht ging er auch auf das Thema Sicherheit ein. Hier gebe es einen Unterschied zwischen der gefühlten und der tatsächlichen Sicherheit. „Wir haben eine bessere Sicherheitslage, als wir immer meinen“, sagte er. Er warnte auch davor, für Kriminalität vor allem Flüchtlinge in den Blick zu nehmen: „Da sind die, die einen deutschen Pass haben, genauso unterwegs.“

Ein Diskussionspunkt in der Aussprache war, dass das geplante Parkhaus beim Krankenhaus Sigmaringen nun eine Million Euro teurer werden soll als vorgesehen. Ein CDU-Mitglied übte daran Kritik. „Das hat uns alle mehr oder weniger geschockt“, meinte Kreistagsmitglied Peter Rainer dazu. Er gab zu bedenken, dass beim Krankenhaus nicht mehr der Landkreis, sondern die SRH-Holding als Mehrheitsgesellschafter das Sagen habe.