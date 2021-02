Mit Reimen durch die Fasnet

Am Fasnetssonntig warteten bei Edeltraud Sauter (links) in Hohentengen an der Beizkofer Straße ihre selbstverkleideten Fasnetsfiguren vergeblich am Straßenrand auf den Göge-Umzug 2021.

Statt Narrenzug ist da nur Ruh‘, doch halt, was hör‘ ich da was da so fährt, es ischt d’r Eugen aus Ursendorf mit seinem Gefährt. Er fährt ja nicht allein, Stoigle Raffel und ein Ursendorfer Germane aus Holz gezimmert folgen auf dem Wagen hinten drein. Mit „Stoigle-Raffel“ und „Ursadorfer-Germana“ sowie einem „Heijaso“ grüßt er vom Traktor her, richtige Freudenstimmung fällt da einem trotzdem schwer. Und die Moral von der Geschicht‘, genieß‘ die Freude und vergiss den Humor dabei nicht! Mit ihrem persönlichen Reim fällt Edeltraud Sauter dazu ein: „Trotzdem isch unsre Göge recht famos, aber huier ist halt gar nix los, dia Fasnet sollt‘ dieses Johr oifach it sei, drum trinket dahoim euer Bier ond d’r Wei‘. Au noch d’r letschta Pescht gab’s au so en Spruch ond der goht so: „Heijaso – ma leabt jo no“.