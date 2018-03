Mit Musik den Begriff Heimat neu entdecken

Das traditionelle Frühjahrskonzert des Musikvereins 1819 Göge-Hohentengen findet am Samstag um 20 Uhr in der Göge-Halle statt. Musikdirektor Pius Binder hat in diesem Jahr mit dem Motto „I love Heimat“ ein Thema gewählt, das in aller Munde ist. Raus aus der verstaubten Mottenkiste der Heimatfilmära, rein ins aktuell hochpolitische und emotionale Umfeld Deutschlands und der ganzen Welt. So soll dem Zuhörer neben heimeligen Gefühlen auch die Möglichkeit gegeben werden, den Begriff Heimat für sich ganz persönlich neu zu entdecken und zu hinterfragen.

Gleich mit dem ersten Stück, dem Solo für Sopransaxophon „Coming Home“, wird der Zuhörer auf die Reise mitgenommen. Heimatverbundene Werke wie „An der schönen blauen Donau“, „Salemonia“ oder „Schwabenland“ sollen die Schönheit der Heimat Oberschwabens vergegenwärtigen. Im Stück „Silva Nigra“ werden laut Komponist Impressionen aus der Gegend um St. Märgen im Schwarzwald musikalisch kommentiert. Die afrikanischen Folksongs „African Harmony“ bringen Rhythmus aus der Wiege der Menschheit, unser aller Heimat Afrika, in die Festhalle nach Hohentengen. Royale Marschmusik „Pomp and Circumstance March No. 1“ und Filmklassiker wie „Home Alone“ aus dem Film „Kevin allein zu Haus“ ermöglichen es dem Zuhörer, Heimat aus einer anderen Perspektive zu erleben. Die knapp 100 Musiker, für die das Musizieren ein Stück Heimat bedeutet, freuen sich auf einen musikalisch ansprechenden und unterhaltsamen Abend. Der Einlass in die Göge-Halle ist ab 19 Uhr.