Mit Gymnastik zu mehr Sicherheit im Alltag

Der Freizeitsportverein Göge bietet ab Donnerstag, 16. September, wieder einen Kurs „Standfest im Alter“ an. Dabei handelt es sich um einen Bewegungskurs, der die Gleichgewichtsfähigkeit, die Beinmuskulatur sowie die Kräftigung des gesamten Körpers und die Alltagsbewältigungskompetenz älterer Menschen trainiert. Denn: Beweglich bleiben oder wieder werden, um den Alltag sicher zu meistern, ist für Seniorinnen und Senioren wichtig.

Es werden außerdem Dehnübungen, Bewegungsspiele, Gedächtnistraining und Koordination zur Förderung von Balance, Standsicherheit und Reaktion trainiert sowie Schrittmusterübungen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit beim Gehen vermittelt. Die Übungen werden teilweise in Spiele verpackt und es wird mit und ohne Handgeräte trainiert. Die Teilnehmer lernen ebenso, wie sie ihr eigenes Sturzrisiko erkennen und wie sie Stürze verhindern oder was sie in ihrem Umfeld verändern können, um Stürze zu vermeiden.

Dieser Kurs richtet sich an Frauen und Männer, die nicht mehr sicher auf den Beinen sind. Mitzubringen sind Hallenturnschuhe, eine rutschfeste Gymnastikmatte, Handtuch, bequeme Kleidung sowie ein Getränk. Der neue Kurs mit 12 Unterrichtseinheiten beginnt am 16. September, und findet dann jeweils donnerstags von 11.15 Uhr bis 12.15 Uhr in der Gögehalle in Hohentengen statt. Es ist wieder ein Hol- und Bringdienst der Christlichen Sozialstiftung eingerichtet. Interessenten aus der gesamten Göge werden für den Kurs mit dem Göge-Mobil abgeholt und wieder heimgebracht. Ebenfalls ab Donnerstag, 16. September, beginnt auch die Gymnastikgruppe „Standfest im Alter plus“ wieder mit dem wöchentlichen Training. Das findet bereits um 10 Uhr in der Göge-Halle statt. Mitzubringen sind dieselben Dinge, auch hier gibt es einen Hol- und Bringdienst.