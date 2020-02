Mit der MS Völlkofen rund um den Bodensee

Eine Schifffahrt haben die Narren in Völlkofen unternommen. Für sie ging es bei ihrer Fasnet „Rund um den Bodensee“. Doch es ging am Abend nicht nur um Wasser.

Als Gewinnerin bei einem Preisausschreiben, bei dem sie einen Gutschein beim Schönheitschirurgen Mang erhielt, berichtete Sybille von ihren Erlebnissen. Wie das Beauty Conzept aussah, brachte die Gäste so richtig in Stimmung. Die Crazy Dancers Walli ließen den Saal toben.

Der Schnapsbrenner Johannes, der sich über die Straßenverhältnisse in Völlköfen aussprach und für den Schwerlastverkehr eine Umgehung Bodensee-Nord-Nord fordert, kam beim Publikum sehr gut an. Dass nun die Glasfaser nach Völlkofen kommt und somit noch vor Hohentengen, war natürlich als Abstufung zu verstehen.

Auf den Punkt brachte es dann Johannes senior, der sich als schwäbischer Narr über das Geschehen auf dem Rathaus sowie über die Weltpolitik äußerte. Der Narrenbaum, der in Hohentengen fehlt, und das neue Rathaus, das bald länger gebaut wird als der Flughafen in Berlin, waren sein Thema. Auch die Schule in Hohentengen bekam ihr Fett weg.

Der tradionelle Schleiferkarren von Marianne, Sybille und Maria fand am Strande vom Bodensee statt. Hier wurde über das einzelne Dorfgeschehen gelästert und diskutiert . Das Publikum dankte es mit großem Beifall . Der Bodenseefisch Jörg klagte sein Leid über die Fangmethoden am See und dass er am Schluss doch lieber im Aquarium schwimmen würde – dort ginge es ihm besser. Die Studentin Laura erhoffte sich mit ihrer neuen Erfindung „TrinkiPinki 24 – mit der Fasche oben trinken, unten pinkeln“ das große Geld. Ihre Mutter die Elke sollte das Produkt an den Mann bringen. Leider wurde es kein Verkaufsschlager, brachte aber viel Stimmung.

Wie schon im vergangenen Jahr hatte wieder ein norddeutscher Gastredner seinen Auftritt. Matthias brachte den Saal schnell in gute Stimmung. Seine Freude, jetzt ein Schwabe aus Völlkofen zu sein, war groß. Der Höhepunkt des Abends war natürlich der Feuerwehr vorbehalten. Beim Kartenspielen machten Markus, Alfons und Erik aus, dass sie dieses Jahr streiken würden. Als der Kommandant die Runde störte, weil Großalarm sei, blieben alle sitzen. Erst, als klar wurde, dass die Brauerei brennt, war der Streik schlagartig beendet.