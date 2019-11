Mit 80 Jahren das 40. Sportabzeichen abgelegt

Alexander Schmid, Vorsitzender des Freizeitsports Göge-Hohentengen e.V., und Markus Metzger, Sportabzeichenreferent des Sportkreises Sigmaringen, haben kürzlich im Gasthaus Sonne in Hohentengen 93 Sportabzeichen verleihen. Das entspricht einer Steigerung um sechs Personen im Vergleich zum Vorjahr, heißt es in einer Pressemeldung.

Von 99 angefangenen Sportabzeichen wurden 93 zu Ende gebracht. Ein Indiz für die gute Arbeit des gesamten Teams und motivierte Sportler, auch über die Gemeindegrenzen hinaus, wie beispielsweise das DLRG Team aus Ertingen. Und das, obwohl 2019 vom Sportabzeichenteam ein „neues“ System mit Laufkarten eingeführt wurde. Insgesamt wurden fünf Leichtathletikabnahmen auf der Freisportfläche angeboten sowie zwei Radabnahmen und eine Schwimmabnahme. Innerhalb des Sportkreises Sigmaringen, so Markus Metzger, werden ungefähr 1500 Sportabzeichen pro Jahr abgelegt.

Der Freizeitsport stellt hier mit seinen 93 Abnahmen bereits eine recht hohe Zahl der Sportler. Besonders hervorzuheben sind in diesem Jahr der älteste und der jüngste Teilnehmer, die eine Altersdifferenz von 75 Jahren aufweisen. Ältester Teilnehmer 2019, und gleichzeitig immer noch im Sportabzeichenteam vertreten, ist Walter Fischer mit insgesamt 40 abgelegten Sportabzeichen. Er will mit seiner Teilnahme zeigen, dass man auch mit 80 Jahren noch sportlich aktiv sein kann. Außerdem will er zugleich Vorbild für andere sein und zeigen, dass Sport auch im hohen Alter noch viel zur Gesundheit beiträgt.

Jüngster Teilnehmer ist Emil Herre mit gerade einmal fünf Jahren. Da das Sportabzeichen erst ab dem sechsten Lebensjahr verliehen werden darf, Emil aber bereits die Leistungen der Sechsjährigen erfüllte, lies sich der Verein eine besondere Überraschung für ihn einfallen. Er bekam eine selbst angefertigte Vereinsurkunde und eine Medaille. Ebenfalls erfreulich sind die neun Familiensportabzeichen die 2019 abgelegt wurden. Ein Familiensportabzeichen bekommt eine Familie, die mit mindestens drei Personen aus zwei Generationen das Deutsche Sportabzeichen erfolgreich absolviert.

Die Familienurkunden 2019 gingen an die Familien Baumgärtner, Kaufmann, Strobel, Fischer, Herre, Schlegel, Kretz, Lutz und noch einmal Schlegel. Mit insgesamt 13 Mitgliedern, die im Besitz einer Prüferlizenz für das Deutsche Sportabzeichen sind, ist der Freizeitsport Göge-Hohentengen e.V. für die Zukunft gut aufgestellt.