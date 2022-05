Mercedes kommt von der Straße ab und überschlägt sich

Ein 37-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr mit seinem Mercedes von der Fahrbahn der Landesstraße zwischen Hohentengen und Ölkofen abgekommen. Wie die Polizei mitteilt hatte der Autofahrer in einer abschüssigen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wo sich der Mercedes im Bereich der Abzweigung nach Günzkofen überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Fahrer verletzt sich nur leicht

Der Mann verletzte sich leicht, musste aber nicht ärztlich behandelt werden. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 37-Jährige mit etwa 0,7 Promille alkoholisiert war. Er musste die Beamten daher zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben.