Markus Zipperle sagt gleich fürs kommende Jahr zu

Ein amüsantes Programm hat Markus Zipperle seinem Publikum beim Schwäbischen Abend vergangenen Freitag in Ursendorf geliefert. Nahezu zwei Stunden strapazierte der aus Göppingen stammende Comedian hierbei die Lachmuskeln der Zuhörer im vollbesetzten Dorfgemeinschaftshaus.

Wie es sich für einen guten Comedian gehört, steigerten sich die Programmpunkte von Minute zu Minute. Zipperle brachte insbesondere mit seiner Mimik und der Imitation ihm nahestehender Personen, wie etwa seiner Mutter, das Dorfgemeinschaftshaus zum Beben. Er verstand es zudem, Tradition mit Moderne zu vereinen und auf das Publikum direkt einzugehen. So musste so mancher Gast, der seien Notdurft verrichten musste, beim Zurückkommen den ein oder anderen Witz aushalten. Auch gesanglich überzeugte die „schwäbische Saugosch“, wie sich Zipperle gern selbst bezeichnet. Mit zunehmender Dauer wurde spürbar, dass auch Markus Zipperle den Abend sichtlich genoss, was daran bemerkbar war, dass er das Programm einfach verlängerte.

Am Ende verabschiedete er sich Zipperle unter tosendem Applaus und nach mehreren Zugaben von seinem Publikum. Petra Dehm dankte als erste Vorsitzende des Freizeit-, Heimat- und Brauchtumsverein Ursendorf Markus Zipperle und den zahlreichen Gästen. Auch der Akteur bedankte sich für den tollen Abend und sagte bereits fürs kommende Jahr wieder zu. Hier tritt er dann mit seinem neuen Programm und seinem Partner „Pfefferle“ wieder beim Schwäbischen Abend in Ursendorf auf.