Maria Frank und Josef Brotzner wandern seit 40 Jahren mit

Auf ein erfolgreiches Wanderjahr hat der Heimat-, Brauchtums- und Wanderverein Göge-Gilde bei seiner Hauptversammlung zurückgeblickt. An den 20 durchgeführten Wanderungen nahmen 341 Personen teil. Was einem Durchschnitt von 17 Wanderern je Wanderung entspricht und an die vergangenen Jahre anknüpft, wie Wilfried Ballarin in seinem Wanderbericht ausführte.

Da keine Wahlen anstanden, konnte die Tagesordnung zügig abgewickelt werden. Brigitte Steurer berichtete als Schriftführerin über das abgelaufene Vereinsjahr. Steurer erwähnte den heimatgeschichtlichen Dorfspaziergang mit Heimatforscher Hermann Brendle, der wieder großen Anklang gefunden hatte. Die Maiandacht ist ein fester Bestandteil im Jahreslauf und fand in Ennetach statt.

An Stelle der Sonnwendfeier veranstaltete die Göge-Gilde eine Sonnwendwanderung. Kurt Hinz führte durch die eindrucksvolle Moorlandschaft des Pfrunger-Burgweiler Riedes. Eine kleine, aber eindrucksvolle Rundwanderung auf dem Themen- und Erlebnisweg Wasser der Stadt Bad Saulgau kam gut an. Mit einem hohen „Kraftaufwand“ wurde der zweitägige Jahresausflug von Kurt Hinz angegangen. Die Wanderung führte am ersten Tag auf den 13 Kilometer langen westlichen Teil des Aalener Panoramaweges und mündete in einen Besuch der Stadt Aalen. Am zweiten Tag stand eine Führung im Schloss Flachsenfeld über dem Kochertal an. Danach ging es weiter zum Schloss Hellenstein, dem Wahrzeichen von Heidenheim.

Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Bei der Adventsfeier kam der Nikolaus mit Knecht Ruprecht zu Besuch. Anstelle der Waldweihnacht wurde erstmals eine Weihnachts-Winterwanderung durchgeführt. Beim Grillplatz im Mengener Wald, wurden die Wanderer mit einem Lagerfeuer erwartet. Bei Kaffee, Punsch, Glühwein und Kuchen, mit Weihnachtsliedern wurden die Wanderer auf das Weihnachtsfest eingestimmt. Bei der traditionellen Silvesterwanderung auf den Enzkofer Berg ließ man bei einem Silvesterfeuer mit Liedern und Gedichten das Jahr ausklingen. Nach einem guten Essen vertrieb man die Zeit bis zum Jahreswechsel mit Ringpaschen.

Kurt Hinz erstattete den Kassenbericht. Er schloss mit einem kleinen Minus ab. Die Kassenprüfer Gebhard Briemle und Josef Reichert bestätigten ihm eine gute, übersichtliche Kassenführung. Bürgermeister Peter Rainer dankte den Initiatoren für das vielseitige Wanderangebot.

Auch diesmal konnte der Vorsitzende Bernhard Bossy eine Reihe von langjährigen Mitgliedern ehren: Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Josef Brotzer und Maria Frank geehrt. Für 20 Jahre konnten Christa und Hans-Joachim Eichelmann Steinborn, Wilma und Wolfgang Harsch, Gertrud Hartmann, Siglinde und Walter Horb, Rosi und Adolf Knoll, Maria und Xaver Sauter und Brunhilde Schmid geehrt werden. Auf zehn Jahre kamen Annerose und Alfons Stöckler und Ida Uhl.