Mann schlägt Scheibe ein und flieht

Ein Mann hat am Mittwoch etwa 150 Euro Sachschaden verursacht, als er gegen 15 Uhr mit einem Stein die äußere Scheibe der Doppelverglasung einer Haustür im Bereich der Kreuzung Uhlandstraße und Eichendorfweg in Hohentengen einschlug. Wie die Polizei mitteilt, nahm er den größeren Stein wieer an sich und flüchtete in Richtung Sportplatz. Die Polizei schließt einen Einbruchversuch eher aus. Der Mann war etwa 30 Jahre alt, besitzt dunklen Teint und hell gefärbte Haare, ist etwa 1,70 Meter groß und korpulent. Er trug eine grüne Jacke, eine schwarze Jogginghose und Sportschuhe in den Farben Schwarz und Orange.

Hinweise auf den Täter werden an das Polizeirevier in Bad Saulgau unter Telefon 07581/4820 erbeten.