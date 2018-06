Mann ist mit 2,1 Promille unterwegs

Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau ist am Samstag gegen 22.30 Uhr in der Beizkofer Straße in Hohentengen ein Opel aufgefallen, dessen Ausfuhrkennzeichen abgelaufen waren.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte laut Polizeibericht festgestellt werden, dass der 31-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und zudem alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 2,1 Promille. Die Beamten veranlassten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe.