Mann fährt betrunken gegen Gartenmauer

Ein 31-Jähriger ist am Freitagabend mit seinem Auto gegen eine Gartenmauer gefahren. Laut Polizei befuhr er mit seinem Pkw Golf am frühen Abend die L 279 aus Tafertsweiler kommend in Richtung Völlkofen. Im Weiler Birkhöfe kam er auf Grund zu hoher Geschwindigkeit in einer S-Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Gartenmauer. Durch den Aufprall zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu, schreibt die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten vor Ort fest, dass der 31-jährige Fahrer nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Am Fahrzeug und der Gartenmauer entstand ein Sachschaden von etwa 30 000 Euro. Der Führerschein des Fahrers wurde durch die Polizisten einbehalten, heißt es im Polizeibericht. Des Weiteren wurde durch die Polizei ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.